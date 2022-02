Datorii mari

Procedura de insolvență în care a intrat Compania Națională a Uraniului (CNU) dă mari bătăi de cap unor primării din județul Suceava. Cu sume importante de recuperat de la această companie, primarii din Ostra, dar mai ales din Crucea, nu știu cum vor putea să-și echilibreze bugetele locale, fără a mai vorbi de impactul social pe care îl are sistarea activității minelor de uraniu care funcționau în zonă. Tribunalul Bucureşti a admis pe data de 14 decembrie 2021 cererea de intrare în insolvenţă a Companiei Naţionale a Uraniului formulată de Tinmar Energy. „Tribunalul Bucureşti a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitoarei Compania Naţională a Uraniului şi a numit administrator judiciar pe Expert Insolvenţă SPRL Filiala Bucureşti”, se arată într-un anunţ făcut de Expert Insolvenţă luna aceasta. La masa credală s-au înscris deja 80 de firme și instituții, iar lista se va îmbogăți în perioada următoare. Printre acestea se numără și patru primării din județul Suceava. Cele mai mari datorii sunt către Primăria Crucea, acolo unde CNU are de achitat nu mai puțin de 880.000 de lei, în timp ce Primăria Ostra are de recuperat aproape 195.000 de lei. Cu datorii mai mici figurează și Primăria Vatra Dornei, cu un debit ceva mai mare de 20.000 de lei, respectiv Primăria Stulpicani, care are de încasat suma de 4.216 lei.

Datoriile către primării nu au mai fost plătite din 2019

Impactul cel mai mare al insolvenței Companiei Naționale a Uraniului se va resimți la Crucea. Lipsa banilor care veneau de la această societate va avea o pondere de 40-45% din bugetul local. Dorin Rusu, primarul comunei Crucea, spune că datoriile s-au acumulat din neplata impozitului pe terenuri, pe mijloacele fixe și pe clădiri, care nu au mai fost achitate din 2019. ”Cei de la CNU nu au plătit nici măcar pentru serviciile de salubrizare, sume pe care le-am achitat tot din bugetul local pentru că nu îi puteam lăsa pe oameni cu gunoiul sub nas. Pentru comuna Crucea închiderea activității minelor de uraniu este o lovitură grea și trebuie să vedem cum ne vom descurca în viitor. Acestor probleme financiare li se mai adaugă și componenta socială, pentru că vor dispărea locuri de muncă”, a precizat Dorin Rusu. Peste munte, la Ostra, problemele sunt similare. Ioan Oros, primarul din Ostra, spune că a procedat acum mai bine de un an de zile inclusiv la blocarea conturilor CNU, dar chiar și așa nu a reușit să recupereze nici măcar un leu. ”Această sumă pe care o avem de recuperat ne va trage în jos ca o piatră de moară pentru că la împărțirea banilor noi vom figura cu acest debit, pe care în realitate nu îl vom acoperi niciodată. Mai apare și problema ecologizării, iar noi avem deja o experiență nefericită în acest sens cu Mina Leșu Ursului. Lucrările de ecologizare de aici au început de ani buni, dar între timp au fost sistate, iar munții de steril pot crea probleme oricând. Mai mult, când bate vântul, tot praful de steril ajunge în sat și poluează, așa încât sper să nu avem o problemă suplimentară și prin închiderea minei de uraniu”, a menționat Ioan Oros.