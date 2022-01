Durere. Lacrimi. Regrete

Tânărul Dimitrios Lateș, în vârstă de 19 de ani, victima unui accident rutier petrecut la începutul acestui an la Pătrăuți, a pierdut lupta cu viața. Dimitrios, fiul pr. paroh Dumitru Lateş de la Parohia Capu Câmpului 2 - Hramul Izvorul Tămăduirii, era internat de aproape o lună la ATI Suceava. Joi, 27 ianuarie, tânărul a plecat la Ceruri. Familia îndurerară a anunțat pe pagina de Facebook a parohiei următorul mesaj: „Doamne, facă-se voia TA... Duminică 30 ianuarie, ora 14:00, va avea loc înmormântarea fiului nostru Dimitrios-Andu, la Biserica ,,Izvorul Tămăduirii„ din comuna Capu-Câmpului”.

De la aflarea veștii că fiul părintelui Lateș a murit, sute de oameni au transmis condoleanțe pe pagina de Facebook a parohiei: „O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet mare s-a ridicat la cer, lăsând în urmă o nemărginită durere şi un gol imens. Sincere condoleanțe!”; „Ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel răstignit şi înviat, să așeze sufletul lui în loc luminat, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viața cea fără de sfârșit. Familiei îndoliate şi tuturor celor care l-au cunoscut, să le dăruiască Bunul Dumnezeu mângâiere şi întărire sufletească. Dumnezeu să îl ierte!”; „Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace și lumină lină! Dumnezeu să vă ajute să treceți peste această grea încercare! E greu când părinții își pierd copiii! Condoleanțe Familiei!”; „Sincere condoleanțe și multă putere să puteți trece peste această cruntă încercare! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

Absolvent de seminar

Tânărul Dimitrios Lateș era absolvent al Seminarului Teologic Ortodox Mitropolitul Dosoftei Suceava.

Pr. prof. Adrian Duțuc ne-a spus că „trecerea la cele veșnice a fratelui nostru Dimitrios ne întristează profund pe toți cei ce facem parte din familia Seminarului Teologic Suceava. Dimitrios a fost un elev exemplar, care a pus suflet în toți cei 4 ani de studiu, perioadă în care ne-a lăsat tuturor un sentiment de bucurie pentru faptul că l-am cunoscut. Suntem alături de familia sa îndoliată și avem nădejdea că Dumnezeu, Cel Bun și Iubitor, l-a primit în lumina Împărăției Sale".

„Orice despărțire în Valea Plângerii e dureroasă… Nădejdea revederii în Tărâmul Iubirii și Iertării ne-o face mai ușor de dus. Plecarea spre Veșnicie neașteptată a lui Dimitrios ne-a înlăcrimat, dar nu ne-a întristat ca pe cei ce n-au nădejde. Hristos, Nădejdea noastră a înviat! Curăția și inocența lui Dimitrios vor fi roade vrednice de așezat în fața tronului Dreptului Judecător. Odihnă lină sufletului său în lumina iubirii Domnului Vieții! Pomenire veșnică!”, este mesajul transmis de pr. prof. Silvestru Țurcă.

Cum s-a întâmplat nenorocirea

Dimitrios Lateș a fost victima unui accident rutier petrecut la începutul acestui an, atunci când un tânăr în vârstă de 17 ani a provocat un grav accident rutier la Pătrăuți, în a doua zi a noului an, după ce s-a urcat la volanul mașinii părinților săi și a ieșit la plimbare prin sat.

Tânărul a scăpat autoturismul de sub control și mașina i-a acroșat și i-a lovit puternic pe Dimitrios Lateș și pe tânăra Elena Turturean, care se deplasau pe marginea drumului. Victimele au fost lovite foarte grav și au ajuns în stare gravă la Spitalul Județean Suceava. Elena Turturean, studentă la USV, a fost externată din spital, dar a rămas cu multe sechele în urma accidentului și are nevoie de recuperare îndelungată. Tânărul de la volan, Narcis Cantemir Hariga, a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de conducere fără permis, părăsirea locului accidentului și vătămare corporală din culpă și este cercetat în libertate sub control judiciar.