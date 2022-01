Servicii de specialitate și monitorizare

În evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava sunt înscriși 6.796 de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, copii proveniţi din 5.154 de familii.

Dintre aceștia, 586 de copii au ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, 5.783 de copii au un singur părinte plecat la muncă în străinătate și 427 de copii au un părinte unic susţinător plecat la muncă în străinătate.

Aceste date statistice au fost înregistrate la sfârșitul anului 2021. Se observă o scădere a numărului de copii care au rămas singuri acasă, în județul Suceava, față de anul 2014, când se înregistrau 9.128 de copii ai căror părinţi erau plecaţi la muncă în străinătate, proveniţi din 6.298 de familii, față de anul 2015, când erau înregistraţi 8.980 de copii sau față de sfârșitul anului 2019, când în statistici se regăseau 7.526 de copii ai căror părinți erau plecați „afară”.

La sfârșitul anului 2020, însă, erau înregistrate 5.059 de familii în care părinții erau plecați la muncă în străinătate. Cu toate acestea, județul Suceava se află de ani buni printre primele din țară la numărul de copii cu părinți plecați la muncă peste hotare.

Specialiștii spun că și pandemia a avut un rol în aceste statistici, pentru că mulți părinți au rămas fără locuri de muncă și s-au întors acasă. În alte familii, a rămas doar unul dintre părinți peste hotare, la muncă, iar celălalt a venit în țară, să aibă grijă de copii. Au fost și cazuri, mai puține, în care părinții și-au luat copilul sau copiii în străinătate.

Reprezentanții DGASPC Suceava ne-au spus că mulți dintre copiii care rămân singuri acasă au stări de anxietate care duc la depresie determinate de deficit de afectivitate, sentimentul de abandon, scăderea încrederii în sine etc.; de la o anumită vârstă (poate apărea și de la vârsta de 14 ani), există la acești copii o incidență mai mare a consumului de alcool, tutun, abuz de substanțe, droguri; manifestări agresive față de unul sau ambii părinți sau față de persoana care îl are în creștere și îngrijire; tulburare de atenție și a stimei de sine, lipsă de motivație, apatie, sentiment de autoînvinovățire etc. În toate aceste situații, intervine psihologul. Rolul psihologului în lucrul cu copiii singuri acasă trebuie văzut ca rol în cadrul echipei de specialiști care abordează și evaluează cazul, și ulterior elaborează pentru oferirea celor mai potrivite servicii pentru copil. Psihologul este implicat și în procesul de asistare a copilului în vederea prevenirii separării copilului de familia sa. Astfel, în evaluarea psihologică a copiilor singuri acasă, psihologul trebuie să acorde o atenție specială creării relației terapeutice cu beneficiarul. Copilul trebuie să fie informat atât despre scopul evaluării psihologice, cât și despre rolul psihologului și al echipei de specialiști, în relație cu acesta.

Purtătorul de cuvânt al DGASPC Suceava, Nicoleta Daneliuc, ne-a spus că cele trei echipe mobile care funcţionează în structura DGASPC a judeţului Suceava au acordat servicii de specialitate și monitorizează 43 de copii din comunitate ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Specialiștii din cadrul echipelor mobile oferă consiliere socio-psihologică, consiliere psihologică şi juridică copiilor care au nevoie de aceste servicii gratuit.

Am aflat de la reprezentanții DGASPC Suceava că scopul echipei de specialiști – echipa mobilă - reuniți pentru intervenție nu este de a instituționaliza copilul, ci de a-i oferi sprijin și suport pe perioada lipsei părinților, cât aceștia sunt plecați la muncă în străinătate, de a contribui la menținerea relațiilor cu aceștia și de a găsi soluții pentru un mediu sigur și optim pentru dezvoltarea sa, de a-i ajuta să traverseze perioada de absență a părinților și de a găsi sentimentul de securitate din relația copil - părinte.DGASPC Suceava a organizat în luna augustproiectul „Luna Diasporei”, prin intermediul echipelor mobile,care a cuprins acțiuni dedicate copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, precum și părinților acestora.