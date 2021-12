Neuitare

Printre eroii Revoluției din 1989 care au fost omagiați ieri s-a numărat și sergentul Constantin Puiu Mihailovici, mort la numai 23 de ani, pe 22 decembrie 1989, împușcat în cap în sediul Comitetului Central din Bucureşti.

Ca în fiecare an, eroul a fost omagiat la Panteonul eroilor de la Cornu Luncii, unde se află și osemintele sale.

La slujba de pomenire au luat parte tatăl eroului, sora sa și cinci nepoți.

Au depus coroane de flori primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, Asociația Cultul Eroilor, prin colonelul Neculai Niga și maistrul militar principal Dumitru Davidel, Asociația Militarilor Veterani, prin caporalul Dumitru Florea, plutonierul adjutant Nelu Aldea, de la Asociația Cultul Eroilor – Fălticeni, plutonierul adjutant-șef Petre Tudose, cadru militar de la pompieri, aflat în rezervă, profesor Daniel Davidel, din partea Direcției de Tineret și Sport.

Slujba de pomenire a fost ținută de părintele Puiu Florea Gabriel, care a fost coleg de școală cu militarul mort și a vorbit despre acesta.

Elevi de la şcoala din Cornu Luncii au ținut un scurt moment de interpretare cântece patriotice. Din nou, a fost prezentă și interpreta Petronela Popa.

Constantin Puiu Mihailovici era militar de carieră în decembrie 1989, încadrat la Regimentul Mihai Viteazul.

În seara de 22 decembrie 1989, sergentul Constantin Puiu Mihailovici se afla împreună cu alți colegi din companie la sediul Comitetului Central - PCR. Tânărul din Cornu Luncii verifica mai multe încăperi de pe latura B a clădirii, alături de un coleg. Conform mărturiilor colegului, în momentul când sergentul Constantin Mihailovici a privit pe fereastră, din exterior, probabil dinspre strada Onești (actuala str. Dem. I. Dobrescu), a fost lovit de gloanțe direct în cap. Conform raportului medico-legal, sergentul Mihailovici a suferit o plagă împușcată craniană cu dilacerare cerebrală, decesul survenind instantaneu. Acesta a fost împușcat cu o armă cu lunetă.

Dumitru Davidel ne-a mărturisit că îl comemorează de peste 25 de ani, an de an, pe sublocotenentul post mortem Constantin Puiu Mihailovici și are de gând să o facă cât va mai putea.

Evenimentul comemorativ a fost organizat cu sprijinul Primăriei comunei Cornu Luncii.