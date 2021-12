Gest

Elevii, împreună cu părinții şi dascălii Școlii Gimnaziale „Ion Irimescu” Fălticeni, au oferit daruri și zâmbete bătrânilor de la Centrul Social Bogdăneștiși de laMănăstirea „Sfântul Gheorghe” Buciumeni. Activitatea a constat în donarea de alimente pentru bătrânii din cele două centre sociale și a fost susținută de părinţii care au elevi la această şcoală.

Prof. Costică Parfenie, directorul Şcolii Gimnaziale „Ion Irimescu”, a precizat: „Crăciunul este o perioadă magică din an, este momentul când dăruim din toată inima, când ne gândim mai mult la cei din jur şi încercăm să facem mai multe fapte bune. Bucuria Crăciunului presupune să fim uniţi, să iubim, să zâmbim, să dăruim. Acesta este mesajul pe care noi, profesorii Şcolii Gimnaziale <Ion Irimescu> din Fălticeni, am încercat să îl transmitem elevilor şi comunităţii din care facem parte: sărbătoarea Crăciunului înseamnă mai mult a dărui decât a primi. Un nou proiect a vizat ajutorarea persoanelor aflate în nevoie. Atenţia noastră s-a îndreptat către bătrânii şi bolnavii aflaţi în Aşezământul Social Creştin Bogdăneşti şi către Mănăstirea <Sfântul Gheorghe> Buciumeni. Profesorii Delia Palaghianu, Anamaria Savin şi Andreea Ciocan - iniţiatorii proiectului, însoţiţi de părintele Liviu Panţiru de la Parohia <Sf.Mc. Zenovie şi Zenovia>, au fost mesagerii dumneavoastră, ai oamenilor cu suflet mare. Datorită generozităţii de care aţi dat cu toţii dovadă: elevi, părinţi, colectivul şcolii, am reuşit să dăruim alimente, detergent, produse de igienă, fructe, legume şi bani. Vă mulţumim şi vă dorim ca farmecul zilelor de Crăciun să vă însufleţească şi să vă lumineze toată fiinţa. Să aveţi parte de sănătate şi de bucurii alături de cei dragi!”