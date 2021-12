Un sucevean a demarat recent un proiect interesant prin care și-a propus să aducă cât mai multă lume în sălile de fitness din toată România.

Proiectul său, Big Arms Society, se adresează atât începătorilor care au nevoie să fie coordonați de profesioniști în domeniu, cât și celor cărora le trebuie un impuls pentru a se apuca de sală.

“Cât mai multe persoane trebuie să conștientizeze cât de important e sportul în viața noastră și cât de facil e să punem sala în programul nostru săptămânal, mai ales că acum fiecare are la câteva sute de metri de locuința sa o sală de fitness”, spune Cristi Lazăr, inițiatorul acestui proiect.

O pagină de Facebook, un canal de YouTubeși un site, toate sub același brand, Big Arms Society, în care antrenori de fitness și campioni de culturism le dau sfaturi începătorilor și nu numai despre cum să se antreneze la sală, despre alimentație, despre importanța încălzirii înainte de antrenamente, despre cum se fac exercițiile corect, stretching și multe altele.

“ Eu sunt Cristi. Sunt IT-ist, consultant, antreprenor. Și pasionat de ceva ani de culturism și fitness. Ai observat cu siguranță și tu că sunt foarte multe surse de informare pe această temă și nu puține conțin informații care se bat cap în cap.

Până la urmă, în cazul meu, cele mai bune sfaturi le-am aflat tot din sală, de la Campioni în Culturism și Fitness care mi-au devenit prieteni.

Și așa am decis să-i aduc pe prietenii mei laolaltă în comunitatea Big Arms Society și să-i rog să îți dea sfaturi, recomandări care cu siguranță îți vor fi de ajutor”, își prezintă proiectul în câteva cuvinte Cristi Lazăr.

Concursul de culturism cu cele mai mari premii în bani, transmis live de Big Arms Society

La sfârșitul săptămânii trecute, suceveanul s-a implicat alături de culturistul și antrenorul de culturism Cristi Tcaciuc în organizarea celei de-a patra ediții a concursului Semtex Grand Prix.

Competiția, cu cele mai mari premii în bani dintre concursurile de culturism din România, a fost transmisă în direct cu 3 camere pe pagina de Facebook și pe site-ul Big Arms Society, fondurile necesare asigurării transmisiei fiind suportate de Cristi Lazăr. Suceveanul s-a implicat financiar și în calitatea sonorizării și a echipamentelor de lumini pentru competiția care a adunat la start zeci de sportivi din toate colțurile țării. De asemenea, premiile la categoria Classic Physique au fost tot sponsorizate de Big Arms Society.

“Sunt alături de această competiție încă de la începuturile sale. Anul aceasta, parteneriatul a devenit oficial, prin Big Arms Society, și am vrut ca acest concurs să fie tot mai bun de la an la an și să ajungă la cât mai multe persoane, printr-o transmisie live de calitate. Vreau să ne adunăm cât mai mulți în comunitatea Big Arms Society și să umplem sălile de fitness din România”, e mesajul lui Cristi Lazăr.

Înregistrarea integrală a competiției de duminica trecută o puteți urmări pe www.bigarmssociety.ro

“Sunt povești interesante, ale unor oameni, ca tine, ca mine, care au realizat importanța sportului în viața lor”

Cristi Lazăr a demarat proiectul acum 3 luni și de atunci a reușit să aducă în comunitatea sa nume cunoscute din rândul antrenorilor personali pe plan local: Adina Toma, de la Sport Center Suceava, Alina Istrate, de la Bucovina Health Club, și Andrei Cîmpan, de la Semtex Gym - Fabrica de Campioni, acesta din urmă multiplu campion de culturism (are în palmares un titlu de campion mondial și unul de campion european)

În mai puțin de trei luni, Cristi a realizat aproximativ 20 de materiale video, în urma discuțiilor cu cei trei antrenori personali, toate filmulețele fiind grupate pe contul de YouTube.

“E doar începutul. Am făcut zeci de interviuri cu sportivii care au participat la Semtex Grand Prix 4, iar în curând le vom posta pentru comunitatea Big Arms Society. Sunt povești interesante, ale unor oameni, ca tine, ca mine, care au realizat importanța sportului în viața lor și au făcut din asta un mod de viață. Alături de echipa mea, vom continua să mergem în săli de fitness și să aducem cât mai mulți profesioniști în comunitate, pentru a-i ajuta cu sfaturi pe cei care sunt la început de drum”, a adăugat Cristi Lazăr.