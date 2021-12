Apple a surprins pe toată lumea cu anunțul unui al doilea eveniment de toamnă în cadrul căruia a lansat mai multe produse noi, dar MacBook Pro 2021 a fost cel care a furat ochii tuturor.

Față de vechiul MacBook Pro 13, noul MacBook Pro are toate îmbunătățirile obișnuite pe care le aștepți de la o nouă generație de laptopuri: ecran mai bun, memorie îmbunătățită, hard disk-uri mai rapide și altele asemenea. Totuși, nu aceste lucruri sunt cele care fac noul MacBook Pro interesant.

Este vorba de noile cipuri, M1 Pro și M1 Max, unde noul MacBook Pro strălucește cu adevărat. Creșterea masivă a performanțelor pe care o oferă cele două noi cipuri va fi cu siguranță de interes pentru profesioniști, iar unii ar putea pune în mod rezonabil problema întreruperii ciclului lor de actualizare odată cu lansarea acestei bestii de laptop de vânzare.

Ce este MacBook Pro 2021?

Actualizarea precedentă a MacBook Pro 13 a fost o mare chestie la nivel intern (cu adăugarea Siliconului Apple M1), dar nu s-au schimbat prea multe lucruri care să fie vizibile pentru utilizatori. Nemulțumirile din generațiile anterioare (cum ar fi Touch Bar și lipsa porturilor din MacBook Pro 13) nu au dus nicăieri, iar utilizatorii Pro au rămas în cele din urmă cu dorința de mai mult.

Bara tactilă de pe MacBook Pro 13 a dispărut, iar în locul ei se află un rând frumos, de dimensiuni normale, de taste funcționale. Noul Pro a rămas cu doar trei porturi USB-C/Thunderbolt 4, dar acesta nu este un lucru rău atunci când realizezi ce a revenit: alte porturi mai utile care nu necesită un dongle.

În stânga tastaturii se află o priveliște frumoasă: o mufă MagSafe, două porturi USB-C și o mufă pentru căști care acceptă căști cu impedanță ridicată. În dreapta se află un alt port USB-C, împreună cu un port HDMI și un slot pentru carduri SDXC.

Pe lângă aceste schimbări față de MacBook Pro 13 pe care il puteti comanda de pe Emag, noua generație de MacBook Pro, care vine în modele de 16" și 14", primește, de asemenea, un mare plus de dimensiune datorită reducerii marginilor. În comparație cu modelul anterior de MacBook Pro, versiunea 2021 are muchii laterale cu 24% mai subțiri și o muchie superioară cu 60% mai subțire. Această reducere mare în partea de sus vine cu un compromis: există acum o protuberanță a camerei în partea de sus a ecranului. Din fericire, Apple a folosit bine acea protuberanță și, la fel ca la noile iPhone-uri, a pus bara de meniu în afara crestăturii, pentru a oferi mai multă suprafață de ecran pentru aplicații.

Camera frontală, care se află în acea crestătură, a avut parte de o creștere uriașă la 1080p. De asemenea, are de două ori mai multă performanță în condiții de iluminare redusă și utilizează învățarea automată pentru a îmbunătăți calitatea vizuală. O nouă matrice de trei microfoane cu un nivel de zgomot cu 60% mai mic este, de asemenea, inclusă, la fel ca și un sistem audio cu șase difuzoare cu wooferi noi despre care Apple a spus că oferă cu 80% mai mult bass și poate merge cu o jumătate de octavă mai adânc decât designul wooferului anterior.

Care este cea mai mare noutate din MacBook Pro 2021? Cipurile Apple Silicon M1 Pro și M1 Max. Cipul M1 a fost un demers de succes pentru Apple, iar anunțul a două noi versiuni ale sistemului pe cip (SoC) M1 este o privire spre viitorul capacităților de creare de siliciu ale Apple care, dacă tendința continuă, va fi impresionantă.

Noua generație de MacBook Pro este dotată cu cipurile M1 Pro și M1 Max, ambele depășindu-l pe cel original M1 în ceea ce privește performanța.

M1 Pro, de exemplu, are o lățime de bandă de memorie de trei ori mai mare decât M1, cu viteze capabile să atingă 200GB/s, a declarat Apple. În plus, M1 Pro suportă până la 32GB de memorie unificată, are de două ori mai mulți tranzistori, dispune de un procesor cu 10 nuclee cu performanțe cu 70% mai rapide decât M1 și de un GPU cu 16 nuclee cu performanțe grafice duble.