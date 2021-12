De Ziua Drepturilor Omului

Activista pentru drepturile omului Nina Smart sau „Geanina din Bucovina”, cum îi place să se prezinte, este invitată, astăzi, cu ocazia Zilei Drepturilor Omului, la UNICEF România, pentru a-și spune povestea de viață. Ziua de 10 decembrie, care marchează proclamarea de către Adunarea Generală a ONU, în anul 1948, a Declarației Universale a Drepturilor Omului, încheie „Zilele Portocalii”, care au început în data de 25 noiembrie, cu Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor.

Culoarea portocaliu a fost aleasă de ONU ca simbol oficial pentru marcarea campaniei de activism împotriva violenței asupra femeilor, pentru că semnificația ei se referă la un viitor optimist. În cele 16 zile, majoritatea instituțiilor cu activități în domeniu și-au iluminat clădirile și site-urile în această culoare pentru a-și exprima angajamentul ferm față de necesitatea eliminării tuturor formelor de violență împotriva femeilor.

Dr. Nina Smart este fiica unei pictorițe din Suceava și a unui diplomat african și este o activistă care promovează educarea fetelor și a femeilor peste tot în lume. Colaborează cu alte activiste din Africa, Europa, India și America pentru eradicarea unui fenomen de care ea a scăpat fugind din Africa, în urmă cu 30 de ani - mutilarea genitală a femeilor (MGF). Acum călătorește prin lume și își spune „povestea de evadare”, pe care a scris-o în romanul autobiografic „Wild Flower - The True Story of a Romanian Girl in Africa”. Ea îi încurajează pe oamenii de pretutindeni să i se alăture, „ca să oprească această practică haină, care afectează peste 200 de milioane de femei și fete, în zilele noastre”. Acum 17 ani a înființat în Los Angeles o organizație, SWF International, care susține femei și copii în țara tatălui ei, Sierra Leone, promovând educația pentru toți și „eliminarea practicilor dăunătoare care violează drepturile omului și în special ale femeilor”.

Se declară mândră de originea ei din Bucovina, în cercurile de români din SUA și la ONU, în New York, fiind cunoscută ca „Geanina din Bucovina”. Participă ca delegată din partea organizației Soroptimist International la conferințe anuale în cadrul ONU, reprezentând România și colaborând des cu reprezentanțele diplomatice ale României. Munca ei de activistă a făcut să fie nominalizată ca „Femeia anului” în 2016 în California și a fost premiată de Senatul și Congresul SUA pentru munca ei umanitară.

„Îi chem pe băieți și pe bărbați să ni se alăture în această acțiune”

„Zilele portocalii, care reprezintă o campanie de 16 zile împotriva violenței peste tot în lume, au fost marcate și la noi, la Suceava, și oferă un bun prilej de a arăta despre cum trebuie să lucrăm împreună ca să oprim orice fel de violență împotriva femeii. Îi chem pe băieți și pe bărbați să ni se alăture în această acțiune. Vă invit să stați în adevăr pentru voi și pentru toți ceilalți din lume - stand in your truth for yourself and others -, urmând exemplul Maicii Teresa, una dintre cele mai renumite activiste pentru drepturile omului, care a îndemnat zilnic <să nu aștepți conducătorii, fă singur, de la om la om>”, a spus dr. Smart.

Ea a mai subliniat că tema din acest an a Zilei Drepturilor Omului este „Egalitate - Reducerea inegalităților, promovarea drepturilor omului”, care „se potrivește la fix cu eforturile mele de a crea egalitate între șansele femeilor și ale altora”.

Ziua Drepturilor Omului este marcată peste tot în lume atât prin conferințe și reuniuni politice la nivel înalt, cât și de evenimente culturale și expoziții care se ocupă cu probleme legate de drepturile omului.