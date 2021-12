Decizie

Președintele Organizației USRPLUS Gura Humorului, dr. Gelu Duprii, a demisionat din această funcție și din toate funcțiile pe care le deține în cadrul acestei formațiuni politice. Gelu Duprii a transmis demisia sa atât președintelui USRPLUS la nivel național, Dacian Cioloș, cât și liderului organizației județene, senatorul Gheorghiță Mîndruță. El i-a înștiințat pe cei doi că renunță la calitatea de membru al USRPLUS, demisionând din funcțiile de președinte al filialei din Gura Humorului şi de vicepreședinte al organizației județene Suceava.

„Vreau să mulțumesc și mă aplec în fața celor care au avut încredere în mine la alegerile locale din anul 2020. Am pășit naiv pe un teritoriu lunecos unde neprevăzutul era la fiecare pas, dar am reușit să fiu poziționat corect. Colegii și cei care au contribuit la renașterea filialei USR Gura Humorului au aprecierea mea necondiționată, am petrecut momente frumoase din care cu siguranță am învățat fiecare. Îmi doresc să nu fi dezamăgit pe nimeni așa cum nici eu nu am rămas după etapa aceasta. Sper ca viitorul să fie luminat pentru fiecare dintre noi”, a transmis Gelu Duprii după ce și-a anunțat demisia din USRPLUS. El a mai spus că și-a dat demisia și din funcția de consilier local în orașul Gura Humorului.