De Ziua Națională

Deputatul PPU (s-l) de Suceava, Vlad Popescu Piedone, a transmis, de Ziua Națională a României, un mesaj de unitate, de sprijin reciproc și i-a îndemnat pe români să fie mai buni și să își aducă aminte că „toți facem parte din aceeași familie”. „Deși nici anul acesta nu putem sărbători așa cum ne-am fi dorit din cauza pandemiei de Covid-19, trag nădejde că lucrurile se vor îndrepta și că anul viitor vom putea petrece împreună, la parade, la fel cum o făceam anii trecuți. Noi, românii, am dovedit de-a lungul timpului că putem depăși obstacole care par de netrecut, că putem să atingem obiective care par imposibil de atins. Ultimii doi ani au fost dificili pentru noi toți, teama cauzată de această pandemie ne-a unit, dar în același timp ne-a și dezbinat. Restricțiile ne-au afectat pe toți, unele dintre ele au fost prea dure, iar altele poate chiar absurde”, a spus Vlad Popescu Piedone.

El a arătat că cei care erau în măsură să ia decizii care să îi protejeze pe cetățenii români au uitat că guvernează pentru aceștia și nu pentru ei. „Au uitat de promisiunile făcute atunci când cereau votul în campania electorală. Nu mai vorbim despre promisiunile legate de salarii și pensii. Am făcut un legământ cu cei din Suceava, cei care au crezut în mine și mi-au acordat votul lor anul trecut. Le-am promis că voi fi mereu disponibil pentru ei și că îi voi asculta. Acest lucru am încercat să îl fac de când am ajuns în Parlamentul României, să le ascult problemele și să le găsesc rezolvare. Fiecare cetățean din Suceava merită atenție și sprijin”, a mai adăugat deputatul PPU (s-l) de Suceava. El a arătat că a discutat cu foarte mulți suceveni despre vaccinare și certificatul verde, precizând că înțelege opinia acestora, că vaccinarea nu trebuie să fie obligatorie, iar certificatul verde nu trebuie introdus la locul de muncă. „Suntem într-o ţară democrată, iar drepturile și libertățile sunt garantate de Constituția României. Nu voi fi de acord niciodată cu încălcarea acestor drepturi, așa cum au dorit cei de la putere.

Cred că în perioada următoare trebuie să găsim soluții clare, să ascultăm nevoile reale ale românilor și să acționăm în interesul acestora. Îmi doresc ca noul Guvern să aibă capacitatea de a gestiona pandemia astfel încât să vorbim despre soluții, nu despre rivalități politice.

Astăzi, de 1 Decembrie, să fim uniți și să luptăm împreună pentru această țară care ne-a oferit atât de multe lucruri. La mulți ani, dragi români! La mulți ani, România!”, a mai declarat Vlad Popescu Piedone.