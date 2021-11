Politic

Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan a declarat că intrarea social-democraților la guvernare înseamnă respectarea votului românilor de la ultimele alegeri. Gheorghe Șoldan a declarat că, joi, a votat pentru un Guvern al investițiilor în economia națională și grijă maximă pentru toți românii. Șoldan a precizat că la un an de la alegerile parlamentare, începând de joi, PSD va face parte din Guvernul României, așa cum au vrut românii. „Alegerile parlamentare din decembrie 2020 au fost câștigate de PSD. Cei mai mulți români și-au dorit să beneficieze de măsurile propuse de PSD. A trecut un an, timp în care oamenii puteau simți că trăiesc mai bine, într-o țară mai prosperă și sigură. Dar a trecut un an în care în loc să fie ajutați, românii au fost lăsați de Voiculescu să lupte singuri cu pandemia de Covid-19, Drulă nu a asfaltat nici măcar o groapă, Ghinea nu a adus niciun ban european în țară”, a afirmat deputatul PSD de Suceava. El consideră că starea de dezastru sanitar în care a ajuns România din cauza pandemiei de Covid a fost amplificată de criza politică. Gheorghe Șoldan a spus că, acum, PSD a dat dovadă de maturitate politică, de empatie față de cetățeni și a renunțat la orgolii, la funcția de prim-ministru, pentru a se alătura românilor în lupta lor pentru sănătate, pentru viață și pentru a-și plăti facturile la iarnă.

„România va fi stabilizată. Vom însănătoși sistemul sanitar, vom stimula creșterea economiei și vom majora alocațiile, salariile și pensiile. Românii merită o viață normală la ei acasă”, a arătat deputatul PSD.

El a explicat că miniștrii propuși de PSD vin cu măsuri pentru un trai mai bun pentru români, respectiv alocarea a 7% din PIB pentru investiții înseamnă creștere economică, crearea de noi locuri de muncă, darea în folosință a noi drumuri, școli și spitale. „Acesta este guvernul care crește valoarea indemnizației sociale de la 800 la 1.000 de lei. Punctul de pensie va crește cu 10% de anul viitor, la 1.586 lei. De asemenea, vom acorda cea de-a 13-a indemnizație persoanelor cu dizabilități”, a spus Gheorghe Șoldan. El a mai adăugat că alocațiile urmează să crească de la 1 ianuarie la 243 lei, pentru copiii de peste 2 ani, alocațiile pentru copiii între 0 și 2 ani vor urca la 600 lei, iar salariul minim va crește la 2.550 lei, începând de anul viitor.

De asemenea, Gheorghe Șoldan a spus că, în premieră, vor fi alocați 1.200 de lei pentru pensionarii care au pensie până în 1.600 de lei, chiar din luna ianuarie, pentru a putea trece mai ușor peste iarnă.

În final, Șoldan a dat asigurări că acest Guvern va asigura banii pentru pensii, va salva „barca scufundată” și va redresa economia, astfel încât fiecare român să simtă bunăstarea în propriul buzunar.