Ai nevoie de o schimbare?

Omnia Centrum Suceava este de 7 ani în sprijinul persoanelor care vor să adopte un stil de viață sănătos, care au dorit o schimbare în viața lor și care au găsit aici oamenii specializați, profesioniști, aparate de ultimă generație care i-au ajutat să facă schimbarea de care aveau nevoie.

Au trecut 7 ani în care Omnia Centrum s-a dezvoltat, și-a extins echipa, a investit în oameni, a diversificat serviciile, a devenit un concept apreciat nu numai în municipiul Suceava.

Acești ani de muncă și determinare au stat la baza unui business de succes, mai bine zis cel mai de succes concept business, titlu obținut recent de Omnia Centrum – Excelență în estetică, în cadrul Galei Beauty One - Expert 2021, care se organizează o dată la doi ani, pentru cei mai buni clienți.

Am stat de vorbă cu Alice Galani, general manager Beauty One, care ne-a spus că are o colaborare de 7 ani cu Omnia Centrum Suceava, „unii dintre cei mai buni parteneri ai noștri, parteneri fideli, pe care i-am premiat pentru cel mai de succes concept de business”. Alice Galani a spus că, pentru ea, un concept de business de succes este ceea ce găsim cu toții în acest moment la Omnia Suceava (programe de slăbire, terapii faciale și corporale, programe de fitness, clase de aerobic, nutriție, masaj, epilare definitivă, îndepărtare tatuaje etc., toate în același loc).

Aparatul Extimia Platinum, recomandat pentru imperfecțiunile estetice corporale și faciale. Rezultate spectaculoase!

Pentru că m-am întâlnit la Suceava cu Alice Galani, am profitat de ocazie și am aflat câteva date despre cel mai nou și performant aparat achiziționat de Omnia Centrum. Este vorba de Extimia Platinum, cu 7 tehnologii revoluționare, concept pe care Beauty One îl promovează intens, pentru că ajută în procesul de slăbire intensivă.

„Se văd rezultate uimitoare pe partea de slăbire, scăderea în centimetri, dar și scăderea în kilograme”, a mai spus general manager Beauty One.

La Suceava se află ultima generație a acestui aparat. El cuprinde mai multe tehnologii în același echipament: Radioporație squar-tech, care stimulează producția de colagen și elastină, Microdermolift - exfoliere delicată sau profundă cu acțiune de oxigenare și rejuvenare, Endoface, regenerare, conturare facială tonifiere și fermitate, cu efect de lifting instant, Laserporație multipolară - scade volumul țesutului adipos într-un timp scurt și fără efecte secundare, Endo Radio Mag – stimulează, reactivează și remodelează silueta în scurt timp.

Acest aparat este recomandat pentru tratamente corporale și faciale, este puternic, eficient, rapid, un concept tehnologic unic care oferă soluții diferite pentru imperfecțiunile estetice corporale și faciale.

„Echipa Omnia este o adevărată echipă de profesioniști, oameni dedicați, care mi-au schimbat stilul de viață într-unul sănătos”

Stând de vorbă cu clienți și parteneri ai Omnia Centrum Suceava, am aflat că, în principal, echipa de aici este caracterizată ca fiind profesionistă, educată, „oameni extrem de pregătiți și extrem de interesați de tot ce apare nou pe piață, tot ce e mai bun, pentru a oferi calitate maximă, la prețul cel mai bun”.

Schimbarea stilului de viață într-unul sănătos pentru clienții Omnia Centrum a venit la pachet, pentru că odată ajunși la „centrul de sănătate”, oamenii au fost consiliați, au fost ajutați să-și găsească tot ce au nevoie, de la tratamente faciale de calitate (curățare, hidratare etc.), cu aparate performante, cu produse de cea mai bună calitate, la terapie corporală, la nutriție, la antrenamente cu instructori de fitness, antrenori personali etc.

L-am întâlnit la Omnia Centrum, una dintre cele mai moderne săli de fitness din Suceava, și pe interpretul sucevean de muzică de petrecere Stelică Puștiu, care ne-a spus că apelează mereu cu încredere la serviciile echipei Omnia, pentru că i-au demonstrat că serviciile de aici sunt de calitate, profesionale. „Viața de artist implică nopți lungi, iar oboseala afectează calitatea tenului. Prezența pe scenă și în studio, la filmări, necesită o îngrijire personală aparte. Echipa Omnia este o adevărată echipă de profesioniști, oameni dedicați, fie că vorbim de esteticieni, antrenori personali, nutriționiști, cosmeticieni. Cu toții au reușit să îmi schimbe stilul de viața într-unul sănătos și recomand oricui cu mare căldură serviciile de la Omnia Centrum Suceava”, spune interpretul.

Echipa de nota zece

Pentru ca orice client să fie mulțumit, indiferent de serviciul de care beneficiază la Omnia, nu sunt suficiente aparatele performante. Este nevoie și de oameni calificați. De aceea, Omnia Centrum și-a trimis echipa la cursuri de perfecționare, a investit în oameni și a reușit să facă față oricăror exigențe.

Din echipa Omnia Centrum fac parte cosmeticianul Teodora Adriana Hetrea, cu peste 15 ani de experiență în tratamente faciale (a urmat și cursurile unei școli de estetică din Italia), Angela Marian, specialist în terapie corporală, cu o experiență de aproape 20 de ani în domeniu, Mihaela Grădinaru, Roxana Galaction (Roxana are la bază și studii medicale), care, de asemenea, se ocupă de terapiile corporale, nutriționistul-dietetician Oana Bunduc, antrenorii Cătălin Bunduc (fost sportiv de performanță, profesor de sport, primul antrenor de la Omnia; Cătălin a implementat la Suceava și „Procedos”, un nou concept în fitness, după ce el, la rândul lui, a urmat cursuri în acest sens, precum și multe alte specializări), Lucian Huțanu, Nelly Hîncu, Victorin Ciocoiu, Andreea Zimbru, instructori de fitness și antrenori personali cu rezultate deosebite, toți cu studii superioare în domeniu.

Echipa Omnia a fost completată de cuplul de dansatori profesioniști Mihai și Nataliia (Tash) Constantinescu, care se ocupă de cursurile de balet din cadrul Omnia Centrum și care pregătesc un spectacol coregrafic inedit, intitulat „Anna”, pentru zilele de 22 și 23 decembrie 2021, ce se va desfășura în parteneriat cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava.

Anul viitor, Omnia Academy

Cu o astfel de echipă de profesioniști alături, Camelia Ciuchea, manager Omnia Centrum Suceava, își dorește ca de anul viitor să deschidă la Suceava Omnia Academy, o școală pentru cei care vor să învețe să antreneze, pentru terapeuți, pentru oameni dornici să profeseze în domeniul beauty, dar care încă nu s-au perfecționat suficient. La Omnia Academy se vor organiza cursuri pe diferite specializări, pe diferite domenii, toate pentru a forma viitorii specialiști care îi vor ajuta pe suceveni și nu numai să adopte un stil de viață sănătos.

„Dacă ar fi să mă rezum la doar câteva atuuri pe care le avem și pentru care clienții ne-au ales în toți acești 7 ani și ne-au recomandat și altora, acestea ar fi investiția în oameni, în personal de calitate, complexitatea serviciilor oferite, diversitatea serviciilor, sinceritatea și felul fair play cu care ne tratăm fiecare client, prețurile care, spunem noi, reflectă calitatea serviciilor”, ne-a spus Camelia Ciuchea, care este motorul acestei echipe, alături de care învață în fiecare zi, se specializează, tocmai din dorința de a nu rămâne doar un antreprenor, și atât.

Echipa Omnia Centrum Suceava vrea să îi înțeleagă cât mai bine pe clienți, să-i ajute să își îmbunătățească viața, să adopte un stil de viață sănătos, punându-le la dispoziție un concept nou, un pachet de servicii pentru sănătate și pentru o stare de bine.