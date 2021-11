Ajutor

Pe lângă lansările de carte derulate în cursul zilei de vineri în sediul Palatului Național al Românilor din Cernăuți, precum și premierea de către directorul Bibliotecii ”I. C. Sbiera”, scriitorul Gabriel Cărăbuș, a participanților la concursul adresat elevilor adolescenți din Cernăuți, organizat de biblioteca suceveană în cadrul evenimentelor derulate în cadrul Marii Serbări de la Putna, din această vară, evenimentul derulat sub patronajul Consulatului General al României la Cernăuți a continuat cu acordarea unei importante donații constând în tehnică modernă de lucru pentru cei care își desfășoară activitatea sub umbrela palatului din inima Cernăuților.

Trebuie reamintit și faptul că Irina Loredana Stănculsecu, Consulul General al României la Cernăuți, împreună cu personalul consulatului, s-au implicat în mod constant în renovarea și reamenajarea încăperilor acestui imobil, în care își desfășoară activitatea, începând cu anul 1993, Societatea pentru Cultură şi Literatură Română în Bucovina. Scriitorul Vasile Bâcu, președintele Societății pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina a vorbit audienței despre aceste fapte: ”Într-adevăr s-au făcut niște pași importanți pentru ca acest centru istoric să devină un centru cultural, pentru toate societățile, pentru toți românii care vor să facă ceva pentru neamul și cultura noastră. Doamna Consul General este aici acasă și trebuie să spunem cu mâna pe inimă, că datorită ei ne aflăm astăzi într-un sediu atât de frumos, un sediu european.”

Consulul General Irina Loredana Stănculescu, cea care a fost în permanență alături de românii cernăuțeni, s-a adresat la rândul ei audienței:

”Pentru că tot m-am angajat să nășesc acest sediu – Palatul Național al Românilor din Cernăuți – am adus din România prin bunăvoința reprezentanților Camerei Notarilor Publici București și în special a doamnei Laura Badiu împreună cu echipa, tehnică pentru desfășurarea activității Societății pentru Cultură și Literatură Română «Mihai Eminescu» din Bucovina. Ne dorim să avem un sediu european aici și de aceea erau necesare un video proiector, laptop, calculator, imprimante, pentru a avea condiții normale de desfășurare a activității în acest sediu. Mă bucur să fiu alături de comunitate și îmi râde sufletul să fiu cu voi.”

Implicarea Consulatului General al României la Cernăuți în problemele culturale și sociale ale românilor din nordul Bucovinei are o continuitate vie de-a lungul celor 24 de ani de existență a înaltei instituții la Cernăuți. La 12 noiembrie 1997, Președintele României Emil Constantinescu a semnat decretul privind deschiderea Consulatului General al României la Cernăuți, un important eveniment în privința dezvoltării relațiilor româno-ucrainene, a liberei circulații și a dezvoltării legăturilor cu comunitatea românească din Ucraina.