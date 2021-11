Eveniment

În cadrul unui eveniment organizat vineri la prânz, la Palatul Național al Românilor din Cernăuți, scriitorul și profesorul universitar Mircea A. Diaconu a lansat volumul intitulat ”Cernăuți. Obiecte pierdute”. Evenimentul a avut loc începând cu ora 12.00 și s-a bucurat de participarea Irinei Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuți și a unui numeros public cernăuțean.

Văzând lumina tiparului sub egida editurii Cartier din Chișinău, volumul semnat de Mircea A. Diaconu prezintă o frescă a Cernăuțiului interbelic, clădită pe anunțurile vremii apărute în frumosul oraș de pe malul Prutului. Informațiile primite de autor prin intermediul acestor știri-anunțuri din presa vremii îl conduc pe cititor într-o lume colorată și diversă. În cadrul volumului sunt trecute în revistă de la simple evenimente din viața orașului și a locuitorilor săi, la implementări ale legilor românești aflate în vigoare deja în fostul regat, norme pentru petreceri și plajă, de la tarife aplicate diverselor activități sau acțiuni ale societăților timpului, la marile concerte susținute de ”Cel mai mare maestru de vioară a timpului de astăzi”, George Enescu, în frumoasa sală a Teatrului Național din Cernăuți.

Cernăuții anilor 20, în întâmplări bazate pe anunțurile vremii

Lansarea de la Cernăuți a fost moderată de scriitorul și jurnalistul Vasile Bâcu, despre volumul scriitorului Mircea A. Diaconu vorbind colegi de breaslă și vechi prieteni precum scriitorii Maria Toacă, Dragoș Olaru și Gabriel Cărăbuș.

Cuvântul de început i-a aparținut Consulului General al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu, care a spus:”Mă bucur să fiu prezentă astăzi la această lansare și mi-aș dori în mod deosebit să transmit mesajul Consulatului General al României la Cernăuți, să vă felicit pentru aceste evenimente culturale minunate pe care le faceți în Cernăuți, să vă doresc succes în activitatea dumneavoastră și să felicit autorii pentru minunatele cărți pe care le dau, pentru strădania dumnealor de zi cu zi pentru a nu lăsa uitate aceste «obiecte pierdute» pe care aceste meleaguri le au. Îl felicit pe domnul Mircea A. Diaconu că a făcut efortul de a fi astăzi aici, alături de noi pentru lansarea acestei cărți.”

Volum a fost mult așteptat pe meleagurile Bucovinei de peste graniță, fiind realizat cu sensibilitate și aplecare asupra vieții acelor vremuri derulate în marea capitală a Bucovinei, ”Mica Vienă”, Cernăuți. Publicista Maria Toacă a vorbit despre volumul lansat ca despre ”o carte care creează o atmosferă, ne aduce Cernăuții în primii ani de după 1918, când era mai viu entuziasmul idealului unirii, e ca o mașină a timpului care ne transpune în timp și în care întâlnim evenimente pe care am fi fost fericiți să le trăim noi atunci. De remarcat că fața orașului de atunci era marcată de foarte multe manifestări culturale, multe dintre ele având un scop caritabil.”

Anunțurile din ”Glasul Bucovinei”, adevărate poeme pentru imaginația cititorului

Cercetătorul Dragoș Olaru vorbește la rândul său despre acest volum, după ce autorul a semnat de-a lungul timpului multe alte lucrări importante: ”Era clar că după toate aceste scrieri semnate de el trebuia să apară o carte și despre Cernăuți, pentru că Cernăuți e și el un personaj, o personalitate cu lumea și cu viața ei. El alege o metodă foarte stranie de a vorbi despre acest oraș, eu spunând însă că este una foarte isteață care se bazează pe anunțuri, numai pe anunțuri, 164 la număr, publicate în ziarul Glasul Bucovinei a acelor ani 20, la ultima pagină. Dar de fapt, ca un fir roșu aceste informații despre obiectele pierdute și găsite, care se adunau la chestura de poliție, erau înregistrate de o persoană care le scria atât de frumos, încât poate fi considerat deja un poet făcând zilnic aceste liste de lucruri. Prin intermediul subtitlurilor, autorul ne îndeamnă să gândim, să vedem aceste lucruri altfel decât ca pe niște simple banalități. Toate erau de fapt obiecte găsite, însă autorul le denumește obiecte pierdute, iar multe din aceste anunțuri sunt de fapt niște poeme, adevărate poeme.” Poetul Gabriel Cărăbuș, directorul Bibliotecii ”I.G. Zbiera” din Suceava spune despre volumul lansat vineri la Cernăuți că ”este o carte document putem spune, fără teama de a greși.”

O carte despre timp și emoția creată de trecerea acestuia

Mircea A. Diaconu a vorbit și el despre volumul său mult așteptat: ”Mă simt aici ca acasă, am oameni foarte dragi în jurul meu și știu că toți iubiți Bucovina, ca și mine de altfel. Pot să încep prin a vă spune că într-o vreme visam că am locuit cândva în Cernăuți, iar în urma sentimentului puternic că eu am locuit cândva aici am încercat prin acest volum să reconstitui acest vis. Am pornit citind romane în care sunt descrise străzi și locuri din Cernăuți, având alături hărți din perioada austriacă sau perioada românească, pe care încerc să identific locurile prin care trec personajele de altădată. Până la urmă este vorba despre timp în cartea asta, despre emoția pe care ți-o produce faptul că au fost și altădată oameni, care au trăit intens, iar astăzi sunt praf și pulbere și nimic nu mai există. Acest fapt are și frumusețe, pe cât este și de dureros în același timp. Oricare text din acestea poate constitui un roman, iar fiecare dintre cititorii acestor texte își poate construi propriul roman, citind aceste texte din motive cu totul diferite. Imaginile acestei cărți, pe care am gândit-o ca o îmbinare între text și fotografie, sunt o reuniune de fotografii uluitoare, realizate de Anetta Dabija, cu fotografii din Cernăuțiul de altă dată împreună cu hărțile orașului din diferite perioade.”

Lansare de carte sub semnătura lui Maria Toacă și premii pentru copii talentați

În cadrul evenimentului a fost lansat și volumul ”Ștefan cel Mare din poveștile tatei” semnat de publicista Maria Toacă. Cronicar al evenimentelor petrecute la Putna în această vară, cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani de la Marea Serbare de la Putna, Maria Toacă reprezintă ”un model pentru fiecare care pretinde că scrie istorie. De aceea noi am gândit că ea trebuie să relateze acest eveniment pentru «Glasul Bucovinei», fiind un erudit și cunoscând în profunzime întregul context al evenimentului. Această carte reprezintă de fapt consemnarea unei istorii.”, a spus criticul Alexandrina Cernov despre autoare.

În cadrul evenimentului poetul Gabriel Cărăbuș, directorul Bibliotecii ”I.G. Zbiera” din Suceava a oferit premii participanților la concursul adresat elevilor adolescenți din Cernăuți, organizat de biblioteca suceveană în cadrul evenimentelor derulate la Putna în această vară. Premianții acestui concurs de recitare, în care au fost provocați elevii cernăuțeni, au primit diplome de participare și premii în cadrul evenimentului.