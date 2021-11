„Suceava Educată”

Aproape 500 de elevi și părinți au participat miercuri, 10 noiembrie, la Marșul Dreptului la Educație, împotriva învățământului online.

Primii protestatari, circa o sută oameni, nucleul marșului, au pornit pe jos, în jurul orei 11:45, din centrul comunei Bosanci, din fața Căminului Cultural, spre comuna Ipotești, unde alte câteva zeci de elevi și părinți li s-au alăturat. Cu toții și-au îndreptat pașii spre Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, pentru a transmite conducerii instituției următorul mesaj: „Un act educațional eficient se face doar cu prezența fizică”.

După ce a intrat în municipiul Suceava, grupul de protestatari a fost întâmpinat de alți oameni nemulțumiți de școala online, care și ei și-au strigat oful în drum spre IȘJ Suceava, unde, de asemenea, se adunaseră zeci de elevi și părinți care strigau în cor: „Nu vrem online!”, „Libertate!”.

Un grup restrâns dintre nemulțumiți a intrat în clădirea Inspectoratului Școlar Județean Suceava și a discutat cu conducerea acesteia, în ideea că mesajul celor care nu vor școală online va fi transmis guvernanților, miniștrilor care au semnat un ordin „discriminatoriu”, susțin ei.

Nemulțumiri

Acest marș „spontan” a venit pe fondul nemulțumirilor legate de decizia guvernanților de a permite deschiderea școlilor și reînceperea cursurilor în format fizic doar acolo unde rata de vaccinare din rândul angajaților unităților de învățământ este de minimum 60%. „Asistăm cu bună știință la încălcarea Constituției, pentru că, prin procentul arbitrar de 60% care condiționează accesul fizic în școli, se creează discriminare între cadrele didactice vaccinate și cele nevaccinate”, susțin reprezentanții „Suceava Educată”.

Școala Gimnazială Bosanci are rata de vaccinare în rândul personalului de 53,70%, iar Școala Gimnazială Ipotești are o rată de vaccinare de 23,53%. Cu toate acestea, rata de incidență a bolii este de sub 3 cazuri la mia de locuitori în localitățile în care oamenii au ieșit zilele acestea în stradă, protestând împotriva școlii online: 2,15 - Bosanci, 2,51 - Volovăț, 2,16 - Voitinel, 0,75 – Marginea. La Ipotești rata de incidență Covid-19 este de 3,63 la mia de locuitori.

Cu măști sau fără, oamenii au spus că obligarea dascălilor de a se vaccina nu este una legală și că actualele condiții îngrădesc dreptul la educație. La protest au participat și zeci de copii, unii purtați în brațe de părinții lor, alții în cărucioare, iar alții care tocmai ieșiseră de la orele online.

Participanții la marș au fost însoțiți de echipaje ale Poliției și Jandarmeriei, mai ales că deplasarea s-a făcut pe drumul județean 208 A, unul destul de circulat.

Protestul, „gândit marți și implementat miercuri”

Atât protestatarii din Bosanci și satele învecinate, cât și cei din Ipotești, Horodniceni, Udești și municipiul Suceava au purtat în mâini pancarte cu diverse mesaje, pancarte prin care oamenii și-au exprimat dezacordul cu învățământul online: „Nu vrem școală online”, „Orice act medical este un drept, nu o obligație!”, „Vrem la școală, nu vrem online”, „Suntem județul cu cea mai mică rată de vaccinare și cea mai mică incidență a cazurilor. Asta nu vă dă de gândit?!”, „Corpul meu, alegerea mea”, „Deschide școlile fără condiționări!”, „O țară civilizată este o țară educată!”, „Orice act medical este un drept, nu o obligație” etc. și au strigat în cor „Libertate!”, „Nu vrem online!”, „Vrem la școală”, „Vrem educație”, „Vrem să învățăm”, „Vrem educați, nu subjugați!”.

Marșul Dreptului la Educație, acțiune organizată de „Suceava Educată”, o mișcare civică, formată din părinți care susțin dreptul fundamental la educație, garantat de Constituția României, și se opune oricăror măsuri discriminatorii ce îngrădesc accesul la educație („mișcare ce a luat ființă la fel de spontan cum se iau și măsurile abuzive din țară”), a fost ideea lui Marius Cârneală, idee împărtășită imediat de mai multe persoane care s-au alăturat demersului.

„Cred că treaba asta era în fiecare dintre noi..., dorința de a protesta. Doar că cineva trebuia să facă primul pas. Eu am făcut primul pas. Mesajul a devenit viral. Și eu sunt părinte, am cinci copii. A fost o chestie spontană, de aceea nu mă consider organizator. Eu doar am adus o parte din bannere, am venit cu ideea, și totul s-a legat. A fost totul gândit marți și implementat miercuri. Noi nu avem așteptări, dar vrem să ne arătăm nemulțumirea”, ne-a spus Marius Cârneală.

Mulți dintre copiii cu care am stat de vorbă la protest s-au plâns că nu au conexiunea bună la internet, că îi dor ochii pentru că petrec prea multe ore în fața tabletei, că nu se pot concentra cum trebuie în timpul orelor online. Părinții au mai adăugat că trebuie să stea lângă elevi atunci când au ore online, pentru că „se lenevesc”, nu înțeleg bine ce li se predă, pierd materie, sunt irascibili, tocmai de aceea vor cursuri față în față la clasă. Aceste mesaje au venit cu preponderență de la familiile care au mai mulți copii la școală și pentru care este foarte dificil să supravegheze copiii în timpul orelor online.

Protestatarii ne-au spus că nu vor dezbinare, nu vor vrajbă, ei, părinții, să fie puși în situația de a face presiuni asupra profesorilor pentru a se atinge acel prag de 60%. „Noi trebuie să ne protejăm profesorii cu orice preț! Sucevenii nu cedează în fața capcanelor mizere ce ni se întind! Școlile trebuie deschise fără nici o condiționare!”, au susținut inițiatorii marșului.

Primarul Neculai Miron: „Vedem că anumite companii farmaceutice se îmbogățesc pe spinarea populației și cred că este nedrept”

Alături de protestatari s-a aflat și Neculai Miron, primarul comunei Bosanci, care a parcurs tot traseul Bosanci-Suceava și a participat și la întâlnirea cu conducerea IȘJ Suceava. „Noi facem tot posibilul să mediem aceste încălcări flagrante ale guvernanților, cu privire la principiile fundamentale ale libertății, ale democrației, încălcări care le îngrădesc copiilor dreptul la educație. (...) Guvernanții trebuie să militeze pentru testarea persoanelor care sunt infectate. Vedem că anumite companii farmaceutice se îmbogățesc pe spinarea populației și cred că este nedrept. Un test costă 300 de lei, 200 de lei, sume care sunt peste puterea financiară a populației. De asemenea, Guvernul trebuie să asigure medicamentele necesare pentru tratarea bolnavilor de Covid-19”, a fost mesajul primarului Miron.

Doleanțele protestatarilor au ajuns la conducerea Inspectoratului Școlar Suceava

Odată ajunși în fața IȘJ Suceava, protestatarii și inițiatorii acțiunii au fost întâmpinați de prof. Nicolae Ciprian Anton, inspector școlar general adjunct. În timp ce majoritatea celor nemulțumiți au rămas afară și au strigat în continuare: „Libertate”, „Nu vrem online”, un grup restrâns de oameni a mers la întâlnirea cu conducerea IȘJ Suceava (inspectorul școlar general prof. Grigore Bocanci, inspectorul școlargeneral adjunct Ioan Dumitru Puiu și inspectorulșcolar general adjunct prof. Nicolae Ciprian Anton).

Atât reprezentanții părinților nemulțumiți de cursurile online, cât și inspectorii au fost de acord că toată lumea traversează o perioadă dificilă și este nevoie de consens. Nici unii nu sunt de acord cu școala online, doar că reprezentanții IȘJ spun că trebuie respectat un ordin comun semnat de ministrul Educației și ministrul Sănătății.

Inspectorii școlari au declarat că marți dimineață au avut control de la Ministerul Educației, comisie care a verificat rata de vaccinare a personalului din învățământul sucevean. Cei veniți de la Ministerul Educației au vrut să știe și de ce se organizează proteste în județ și părinții ies în stradă. Purtătorul de cuvânt al IȘJ Suceava, inspectorul școlar Cezar Anuței, ne-a spus că le-a explicat celor veniți de la București că în județ există localități care au incidența de îmbolnăvire mai mică de 3 la mia de locuitori, iar copiii nu pot merge la școală pentru că rata de vaccinare a personalului este de sub 60%, lucru care-i nemulțumește pe părinți și pe elevi. „Noi le-am prezentat situația reală, la zi, cu rugămintea de a transmite mai departe această situație din județul Suceava. La fel vom face și cu problemele ridicate de protestatari. Le vom transmite la minister, pentru a se lua cele mai bune decizii. Reprezentanții ministerului ne-au spus că aceste măsuri trebuie luate unitar, așa că așteptăm și noi modificările”, a explicat Cezar Anuței.

Cert este faptul că, după cum ne-a spus purtătorul de cuvânt al IȘJ Suceava, începând de vineri școlile vor raporta rata de vaccinare a personalului pe fiecare structură în parte, nu pe personalitate juridică, așa cum s-a făcut săptămâna trecută. Dacă o școală cu personalitate juridică are mai multe corpuri, două grădinițe, o școală primară, una gimnazială și un liceu, de exemplu, acum toate acestea sunt închise dacă rata comună de vaccinare nu trece de 60%. Prin raportarea pe fiecare structură, grădinițele și școala primară ar putea funcționa cu prezență fizică, dacă angajații acestora sunt vaccinați în procent de minimum 60%, în timp ce școala gimnazială și liceul vor rămâne online, dacă au puțini angajați vaccinați.

Se așteaptă noi modificări cu privire la rata de incidență în localități

Toți ochii sunt ațintiți zilele acestea asupra ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, care s-a declarat împotriva școlii online și care a propus ca în măsura în care autoritățile sanitare sunt de acord, în localitățile în care rata de incidență este mai mică de 3 la mia de locuitori, să se poată renunța la pragul minim de vaccinare. În acest fel, ar exista posibilitatea ca în acele localități, mai ales din mediul rural, în care nu sunt infectați, dar nici suficient de mulți vaccinați, să se poată deschide școala cu prezență fizică, având în vedere că tocmai în școlile din mediul rural predarea online este cea mai deficitară și îi scoate în stradă pe părinții și elevii nemulțumiți. Dacă în această săptămână circa 30% dintre unitățile școlare sucevene și-au primit fizic elevii la școală, spune inspectorul școlar Cezar Anuței,în cazul în care s-ar ține cont de rata de incidență mai mică de 3 la mia de locuitori, atunci s-ar putea dubla numărul școlilor și grădinițelor cu învățământ față în față.