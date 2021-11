Coborâre periculoasă

Un bărbat de 52 de ani din Coșna a ajuns la spitalul din Vatra Dornei cu răni grave după ce a fost prins sub o căruță încărcată cu material lemnos. Incidentul a avut loc marți după-amiază pe drumul comunal Răchita, pe o porțiune de coborâre periculoasă. Bărbatul conducea un tractor, care avea în spate o căruță încărcată cu pari din lemn proveniți din demontarea unui gard. La un moment dat, din cauza vitezei și a terenului accidentat, tractorul s-a răsturnat, iar conducătorul acestuia a fost proiectat în exterior. Bărbatul a fost prins sub căruța care, de asemenea, s-a răsturnat. A fost scos cu ajutorul unor localnici, iar apoi ambulanța sosită la fața locului l-a preluat și l-a transportat la spital. La locul incidentului au ajuns și lucrătorii Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, care au inventariat materialul lemnos, rezultând cantitatea de 1,80 mc lemn de foc. Pe lângă faptul că a fost rănit, tractoristul s-a ales și cu dosar penal pentru comiterea infracțiunii de „punerea în circulație sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat”. În plus, a fost amendat pentru abateri la regimul silvic, iar materialul lemnos din căruță i-a fost confiscat.