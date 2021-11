Nemulțumiți

Elevii de la Şcoala Gimnazială ,,Dr. Simion și Metzia Hîj” Volovăț, împreună cu părinții, susținuți de profesorii școlii, au protestat ieri în curtea unității de învățământ, pentru că nu vor să facă învățământ online.

Ei vor să se întoarcă fizic la clase. Rata de vaccinare în rândul personalului angajat la școala din Volovăț este de 29,41, ceea ce nu le permite, conform ordinului comun semnat de ministrul Educației și ministrul Sănătății, să facă ore față în față. Pentru cursuri față în față, pragul de vaccinare ar trebuie să fie de minimum 60%. La protest, elevii purtau în mâini pancarte cu astfel de mesaje: „Vrem la școală”, „Nu vrem școală online”, „Pierdem trenul spre educație”. Copiii au strigat în cor că vor la școală, nu vor învățământ online. „Toți copiii din comuna Volovăț solicită să meargă la școală cu prezență fizică, să nu facă online. Toți solicită ca școala să se facă cu prezență fizică, în clase. Vrem să se audă acolo, mai sus, pentru a se lua măsuri în ceea în ceea ce privește participarea copiilor în formă fizică la școală”, a spus unul dintre protestatari, în aplauzele elevilor.

Directorul unității școlare din Volovăț a declarat că școala are 830 de copii și 50 de angajați. „Eu cred că fiecare își poate organiza viața și vaccinarea așa cum vrea. Eu nu pot să-i determin pe colegii mei să se vaccineze, astfel încât să ajungem la un procent de 60%. Copiii au dreptate, părinții lor la fel. Eu cred că trebuie să fim uniți, pentru ca măcar de luni să revenim la școală în format fizic. Am înțeles că domnul ministru Cîmpeanu a dat un zvon că va schimba acest procent de 60% și se va ține cont de incidența îmbolnăvirilor din localitate. La noi în comună, rata de incidență a bolii la mia de locuitori este de 2,51. Atunci când copiii au fost în vacanță a crescut incidența, când copiii au fost la școală rata de incidență a fost sub 1 la mia de locuitori. Repet, nu știu de ce s-a pus această rată de vaccinare de 60%. Unii dintre noi nu putem să ne vaccinăm, poate suferim de o boală. Eu cred că este bine să venim la școală în forma fizic”, a spus șeful unității școlare din Volovăț, care a completat că tehnic la școala pe care o conduce se poate face învățământ online, pentru că Primăria Volovăț le-a acordat suficiente tablete, doar că „unii elevi nu vor să intre online și noi nu putem să-i obligăm. Ei vor să vină la școală”. Profesorul de sport al școlii a spus că îi susține pe părinții și elevii nemulțumiți, pentru că „și noi suntem nemulțumiți, pentru acest sistem online, mai ales că rata de incidență la noi în comună este mică. Ar trebui să aveam autonomie. Este foarte greu să lucrez online”.

Alianța Sindicatelor din Învățământ (ASI) Suceava a transmis că protestele elevilor, părinților, profesorilor din școlile sucevene sunt cât se poate de justificate, „și atragem atenția că avem semnale că astfel de proteste vor apărea în zilele următoare și în alte comunități. Este foarte important să fim uniți cu toții indiferent că suntem părinți, elevi sau profesori pentru a determina guvernanții să renunțe la această măsură discreționară și ineficientă. Trebuie să se reevalueze decizia de a deschide unitățile de învățământ ținând cont doar de numărul salariaților vaccinați”.

Președintele ASI Suceava, Giani Leonte, a transmis: „Considerăm că singurul criteriu care trebuie să decidă reluarea cursurilor în format fizic este rata de incidență la nivelul localității. Luni, 8 noiembrie, Alianța Sindicatelor din Învățământ (ASI) Suceava a înregistrat adresa cu nr. 19324/8.11.2021 la Instituția Prefectului – Județul Suceava, prin care am solicitat ca punctul nostru de vedere să fie transmis Ministerului Educației și Ministerului Sănătății”. Tot el a completat: „Condiționarea desfășurării activităților din școli în format fizic dacă peste 60% din personalul angajat al școlii este vaccinat creează o discriminare fără precedent între angajații școlii și restul societății. Suntem singura categorie socio-profesională din România care trebuie să afișeze și actualizeze săptămânal rata de vaccinare a angajaților. Această măsură nu este deloc relevantă în contextul în care rata de infectare la nivelul unei localității este de sub 3 la o mie de locuitori. De ce trebuie să conteze procentul angajaților vaccinați dintr-o școală dacă în comunitatea respectivă nu sunt semnalate cazuri de infectări cu SARS-CoV-2?

Apar situații discriminatorii în care elevii unei școli desfășoară cursuri în format fizic, iar elevii unei alte școli din aceeași unitate administrativ-teritorială desfășoară activitate în mediul online. Totodată sunt colegi care au trecut prin boală și nu au depășit limita celor 180 de zile de la depistarea infectării și ne întrebăm, de ce aceștia sunt ignorați atunci când se fac statistici?”. Până acum au fost proteste ale elevilor și părinților în Marginea, Volovăț și Milișăuți.