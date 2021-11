Noian de infracțiuni

Un bărbat în vârstă de 70 de ani, hirotonosit în trecut ca diacon, călugăr pe la mai multe mănăstiri, a fost condamnat de magistrații de la Judecătoria Suceava la o pedeapsă aparent foarte mare, peste 8 ani de închisoare. Sentința vine însă în condițiile în care Constantin Ioachim Cercasov a fost judecat pentru o mulțime de infracțiuni și mai avea la activ și condamnări mai vechi, cu suspendare.

Cercasov a fost judecat și găsit vinovat la prima instanță pentru infracțiunile de șantaj, furt, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și inducerea în eroare a organelor judiciare.

Sentința Judecătoriei Suceava a venit după un proces început tocmai din anul 2016 și nu este definitivă.

Călugărul nu a recunoscut nici una din acuzații și se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință definitivă a instanțelor de judecată.

Starețul Mănăstirii Râșca, principala victimă din dosar

Principala victimă din dosar a fost starețul Mănăstirii Râșca, Mihail.

Stareţul Mihail l-a primit cu braţele deschise la mănăstire pe călugărul Chiril (Cercasov), acum mulți ani de zile. Acesta din urmă i s-a părut un om descurcăreț și inteligent, care îl poate ajuta în acțiunile pe care le avea mănăstirea, inclusiv în probleme de ordin economic.

Printre altele, călugărul a primit aprobarea de a reprezenta mănăstirea în faţa autorităţilor abilitate pentru a întocmi documentaţia şi a face demersuri pentru ridicarea unui așezământ de bătrâni. Folosindu-se de cecuri în alb, călugărul ar fi reușit să scoată bani din conturile mănăstirii.

Bărbatul a scos din bancă suma de 30.000 de lei, bani care erau în contul mănăstirii, pentru lucrări de restaurare, şi pe care şi i-ar fi însuşit. El a reuşit să scoată banii în baza unei procuri false, susţin procurorii, procură care îl împuternicea pe el, în locul stareţului, să aibă acces la conturile locaşului de cult.

Călugărul a fost acuzat de stareț că a strâns bani în numele mănăstirii și i-a însușit personal.

Mai mult, l-ar fi șantajat apoi pe stareț, cu un contract de muncă formal. Starețul a intrat inițial în jocul acestuia, după care, exasperat de situație, a cerut ajutor poliției.

Se întâmpla în 2016, iar ancheta a fost preluată de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava de la acea vreme.

Nu mai intrăm în detalii, faptele fiind vechi, însă cert este că procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au strâns un noian de probe, în baza cărora l-au trimis în judecată pe Cercasov.

Parte civilă în dosar a fost și Raiffeisen Bank, de unde inculpatul ar fi ridicat ilegal bani din conturile mănăstirii. Banca s-a constituit parte civilă în dosar și are de primit de la inculpat, conform deciziei Judecătoriei Suceava, suma de 30.000 de lei, daune materiale.

Starețul Mihail nu s-a constituit parte civilă în dosar.

Cea mai mare pedeapsă, pentru șantaj

Judecătorii l-au găsit vinovat pe inculpat pentru toate capetele de acuzare.

Printre altele, pentru șantaj el a primit 2 ani și 6 luni de închisoare, pentru înșelăciune în formă continuată 2 ani, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată – 1 an de închisoare, alte 9 luni închisoare pentru infracțiunea de furt, plus alte condamnări.

După ce au cumulat pedepsele și au revocat condamnări anterioare, cu suspendare, judecătorii au stabilit pedeapsa rezultantă de 8 ani și 5 luni de închisoare.

Conform rechizitoriului de trimitere în judecată, inculpatul a fost anchetat în cadrul a opt dosare penale, majoritatea pentru înșelăciune, și are la activ două condamnări pentru fapte de același gen.