21 din cei 37 de participanţi la programul de internship „Rising Stars at IULIUS” au devenit angajaţi full-time, inclusiv la Suceava

Final de program

La finele programuluide internship „Rising Stars at IULIUS”, derulat timp de trei luni, IULIUS a angajat full-time 21 de studenţi, inclusiv la Suceava. De programul de internship au beneficiat 37 de tineri din peste 900 de aplicanţi. Timp de trei luni, tinerii, studenţi în an terminal sau masteranzi, au aflat de la profesionişti ce înseamnă să lucrezi în domeniul dezvoltării şi administrării de proiecte de real estate.

Anul acesta, programul de internship a fost organizat pentru prima oară concomitent în toate cele patru oraşe universitare unde IULIUS este prezent: la Suceava, Iaşi, Cluj-Napoca și Timişoara. Pentru ediţia din 2021, compania a primit un număr record de aplicaţii pentru cele 37 de poziţii disponibile. Din cei 900 de doritori să se implice în proiectele IULIUS, mai bine de jumătate au fost din centrul academic de la Iaşi.

„În funcţie de domeniul lor de studiu, tinerii au avut posibilitatea să înveţe cum să închirieze spații în mall, să conceapă şi să implementeze campanii de marketing, au descoperit rigoarea cifrelor la departamentele financiar și contabilitate şi s-au iniţiat în domeniul resurselor umane sau al vânzărilor. La final, 21 din cei 37 de participanţi au devenit angajaţi IULIUS full-time, completând echipele departamentelor pentru care au demonstrat abilităţi deosebite, precum: Marketing, Leasing, Financiar, Contabilitate, Comercial, HR şi Sales”, au transmis organizatorii programului.

Cei mai mulţi tineri, 12 la număr, au fost angajaţi la Iaşi. Alţi tineri studenţi şi-au început şi ei cariera în proiectele IULIUS din Suceava, Cluj-Napoca și Timişoara. „Programul de internship a însemnat deschiderea unei noi lumi, în care am învățat să pun în echilibru cunoștințele practice cu cele teoretice. Acest program este deschizător de drumuri. Te ajută să ieși din zona de confort, să înveți să lucrezi într-o echipă și să te adaptezi fiecărei noi provocări. Pe parcursul celor trei luni am acumulat experiență, mi-am făcut prieteni și am descoperit arta marketingului”, a spus Alexandra-Elena Șecman, Junior Marketer la Iulius Mall Suceava.

Programul de internship „Rising Stars at IULIUS” va fi reluat în primăvara anului 2022 şi face parte din strategia de sustenabilitate și implicare pe trei direcții - educație, mediu și comunitate – a companiei IULIUS.