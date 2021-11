Alertă sanitar-veterinară

Un nou caz de pestă porcină africană a fost confirmat, din păcate, în județul Suceava, la un crescător de porci din satul Rotopănești, comuna Horodniceni. Crescătorul avea patru porci de peste 130 de kilograme fiecare, ajunși deja la greutatea optimă pentru sacrificare. Din păcate, confirmarea prezenței virusului a dus la sacrificarea și neutralizarea imediată a celor patru porcine.

Doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava, a subliniat că în acest caz crescătorul de porci a anunțat imediat medicul veterinar, de la primele simptome.

„Cei patru porci era crotaliați, înregistrați, crescătorul a reacționat imediat și ne-a anunțat, astfel că este eligibil pentru a fi despăgubit pentru pierderea sa. Având în vedere că am putut acționa repede, sperăm că am reușit să stopăm extinderea virusului. Am declanșat imediat o operațiune de cartografiere a tuturor porcilor de pe o rază de zece kilometri, sperăm să nu mai apară simptome de boală”, a declarat doctorul Voloșeniuc.

Este al doilea caz recent de pestă porcină africană la porcul domestic din județul Suceava, după cel de la Fălticeni.

Județul nostru stă încă bine față de județe vecine, care au foarte multe focare active.

Apropierea sărbătorilor de iarnă face ca mișcarea porcilor să se intensifice pentru comerț și sacrificare, astfel că și riscul de apariție a noi cazuri crește exponențial.

„Sperăm să trecem cu bine peste această perioadă, să avem parte de oameni care să colaboreze. Trebuie evitat cât mai mult contactul porcului din adăpost cu exteriorul. Crescătorii sunt rugați să ne anunțe dacă apar simptome de boală, doar așa putând fi și despăgubiți”, a mai transmis directorul executiv al DSVSA Suceava.

Primul simptom important al bolii este că animalul nu mai are poftă de mâncare și nici de băut apă. Atunci când porcul devine dezinteresat total de hrană, deja este foarte probabil să aibă pestă porcină africană. Prima reacție a crescătorului trebuie să fie contactarea medicului veterinar.

Semnele mai severe apar în scurt timp: urechi învinețite, pete roșiatic-violete pe corp, secreții nazale și oculare de culoare roșie și uneori se instalează diaree hemoragică. Decesul survine de regulă în șapte zile de la primele simptome. Din păcate, nu există tratament, iar cel puțin la porcii domestici rata de mortalitate este de 100%. La porcii mistreți rata de mortalitate este ceva mai redusă, dar nu cu mult.

Virusul nu se transmite la om, dar face ravagii în populațiile de porcine.