Măsuri necesare

La solicitarea locuitorilor din cartierul Zamca, un adăpost ilegal de câini, amenajat între blocuri, a fost desființat de către reprezentanții Primăriei Suceava, câinii fiind duși la adăpostul de animale din apropiere de Termica.

„Toate spațiile amplasate ilegal pe domeniul public și privat al primăriei vor fi desființate, mai ales că unele sunt adevărate focare de infecție. Am identificat pe str. Narciselor din cartierul Zamca un adăpost pentru câini, amplasat ilegal de către o persoană, care a pus stăpânire pe o suprafață ce nu îi aparține.

Împreună cu colegi din cadrul Direcției de Ecologizare, dar și cu cei de la Direcția Generală a Domeniului Public, precum și cu sprijinul Poliției Locale, am desființat adăpostul improvizat, am dus 11 câini la adăpostul de pe str. Energeticianului și am curățat întreaga zonă, care devenise un adevărat focar și pericol pentru suceveni”, a declarat viceprimarul Lucian Harșovschi, care a participat personal la acțiune.

Viceprimarul Sucevei a revenit cu rugămintea către suceveni, și nu numai, de a nu mai abandona câinii pe străzile orașului, reamintindu-le că există posibilitatea de a-i duce la adăpost, unde li se asigură hrană și îngrijiri medicale.