Apariție

Ajunsă la cel de-al 16-lea număr, revista ”Plăieșii”, o revistă de cultură, informare și opinie a Asociației Naționale Cultul Eroilor (ANCE) ”Regina Maria”, Filiala Județeană Suceava, conține între paginile sale câteva materiale istorice și culturale interesante și captivante. La 10 ani de la prima apariție, revista apărută în cursul lunii octombrie este dedicată eroilor neamului românesc, exprimând prin scrierile publicate recunoștința față ce cei care s-au jertfit pentru patria mamă. Revista este editată și tipărită în asociere cu municipalitatea și Consiliul Local Suceava, printr-un program derulat pe anul în curs.

Col. (rtr.) Neculai Niga, directorul revistei ”Plăieșii”, vorbește în deschidere despre acest proiect încununat cu 10 ani de muncă și implicare în viața comunității sucevene, mulțumind colaboratorilor și oamenilor de seamă care au participat de-a lungul anilor la redactarea ei. Munca și întreaga lui activitate au fost încununate prin oferirea diplomei de Cetățean de Onoare al municipiului Suceava de către conducerea Primăriei municipiului Suceava.

Jertfa eroilor neamului a fost rememorată într-un material semnat de Constantin Crăciun, redactorul-șef al publicației, care a trecut în revistă momentele tragice în care eroii români s-au remarcat, la Mărășești, Cotu Donului, Carei, sau în confruntările anilor trecuți din Afganistan. Personalitatea Eroului Grigore Ion Luca din Salcea, dorobanțul care a reușit capturarea unui steag turcesc la Grivița, este creionată în rândurile apărute sub semnătura col. (r.) Viorel Giosan, iar frământările apariției unui Imn Național al Românilor au fost surprinse în scrierile col. (r.) Constantin Chiper. De altfel, între coperțile revistei apar scrieri despre un volum intitulat ”Jurnal de fronturi”, apărut sub semnătura prof. Gheorghe Dolinski, Cum a înfruntat România tifosul din 1917, sub semnătura lui Matei Udrea, Amintiri despre Cartea de istorie în școală, precum și un articol interesant, dedicat luptei eroilor în cadrul confruntărilor din Afganistan.

Alături de scrierile prezentate, profesor Lenuța Rusu, o inimoasă păstrătoare a tradițiilor populare în cadrul Clubului Copiilor Fălticeni, vorbește în rândurile sale despre renașterea mândriei de a purta straiele românești la sărbătorile neamului, iar Constantin Crăciun s-a aplecat asupra muncii creatoare a cunoscutei încondeietoare Lucia Condrea din Moldovița. Dascăli de poveste, dedicați copiilor și muncii lor, sunt amintiți cititorilor în scrieri semnate de Petre Ciobanu sau Sergiu Ioan Tabarcea. Numărul 16 al revistei ”Plăieșii”, ajunsă într-al 10-lea an de apariție, se distribuie gratuit în cadrul instituțiilor de învățământ din municipiul Suceava.