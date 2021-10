Bilanț

La Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava se desfășoară de cinci ani proiecte Erasmus. Anul acesta, beneficiarii Erasmus+ au dorit să marcheze „Erasmus Days 2021” sub mottoul „Erasmus-Edu-venture“. Elevii și profesorii de nivel primar și secundar au organizat și au participat la acest eveniment, format din mărturii ale participanților, ținute online din cauza pandemiei Covid-19.

Organizatorii au explicat că evenimentul s-a adresat tuturor elevilor și profesorilor din școală, deoarece scopul principal al Zilelor Erasmus este „de a promova angajamentul față de valorile educației europene precum stilul de viață sănătos, dezvoltarea durabilă și învățarea în medii informale”.

Acțiunea a început cu ceremonia de deschidere susținută de prof. înv. primar Mirela Mazilu, coordonatorul proiectelor Erasmus în școală, și prof. dr. Bogdan Nistor, moderatorul evenimentului. În primul rând, prof. Mazilu a salutat participanții și și-a exprimat mulțumirile tuturor membrilor echipei pentru implicarea lor activă în proiectele Erasmus+, chiar și în vremuri grele de pandemie, și i-a încurajat să își continue activitățile și să promoveze principiile și valorile educației europene, în timp ce fac față adversității în vremuri dificile. Ulterior, prof. Mirela Mazilu a prezentat proiectele Erasmus dezvoltate în școală.

Prima parte a evenimentului a cuprins mărturii ale profesorilor care au beneficiat de KA1 Erasmus+ Mobilities. Profesoara Mariana Ciupu și-a prezentat experiența interculturală din ultima sa pregătire la Sevilla, Spania, numită „Project Based Learning / Învățare bazată pe proiecte”. A doua parte a evenimentului a fost dedicată mărturiilor beneficiarilor KA2 Erasmus+ Mobility. Profesoara Ramona Întorsură a împărtășit câteva idei despre principalele activități și impactul evenimentului de formare C3 – „The way to a healthy lifestyle / Drumul către un stil de viață sănătos”, desfășurat în anul școlar trecut în Grecia, în proiectul „Change your lifestyle! / Schimbă-ți stilul de viață!‟. Cristiana Ibănescu a prezentat C2 - „Traditional Games / Jocuri tradiționale” desfășurate în Ibi, Spania, în cadrul proiectului „My Grandma’s Toys / Jucăriile bunicii mele”, iar Jurețchi Mihnea a prezentat C2 - „Games and sport outdoor / Jocuri și sport în aer liber”, desfășurat la Ankara, Turcia, în proiectul „Let’s go to learn outside!/ Să mergem să învățăm afară!”.

„Erasmus Evergreen Memories”

În ultima parte a sesiunii, elevii au avut ocazia să împărtășească experiențe de mobilitate și să discute despre provocările de a studia în străinătate în contextul pandemiei Covid-19. A fost o șansă unică de a împărtăși experiențele Erasmus și „de a răspândi o vorbă despre proiectele Erasmus+ în comunitatea școlară”.

Tot în cadrul evenimentului Erasmus Days 2021, pe 15 octombrie, a avut loc un alt eveniment online, „Erasmus Evergreen Memories”. Prof. Mirela Mazilu a creat galeriile virtuale ale celor cinci proiecte Erasmus+, unde studenții, părinții, profesorii și cei interesați de comunitatea locală, națională și internațională pot vedea fotografii în timpul mobilității beneficiarilor.

În plus, în cadrul „Erasmus Days Event”, au spus prof. înv. primar Mirela Mazilu și prof. dr. Bogdan Nistor, „școala noastră a organizat Simpozionul Național Educație europeană în școala noastră (peste 60 de participanți) și concursul Descoperă Europa - Unită în diversitate. Câștigătorii și-au prezentat lucrările în timpul Erasmus-Edu-venture”. Evenimentele au fost publicate pe blogul special creat pentru Zilele Erasmus de către profesorul de geografie Nistor Bogdan.

Evenimentele au avut impactul scontat, blogul https://erasmusdayscoala4sv.blogspot.com/ având peste 1.200 de vizualizări.