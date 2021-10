Într-o lume din ce în ce mai modelată de tehnologie și automatizare, un specialist IT suedez a deschis primul magazin fără personal: hi-tech, deschis mereu, fără cozi de așteptare; un supermarket al viitorului care nu a apărut chiar recent, ci în 2016. Un an mai târziu suedezii s-au extins și în China cu magazinul Moby. Fondatorii startup-ului Wheelys s-au gândit să înceapă testarea unui astfel de model de magazin administrat în întregime de tehnologie, nicăieri altundeva decât într-un campus universitar. În luna februarie a acestui an a făcut și Elveția pasul spre acest nou concept, numind-ul Voi Cube. Este vorba despre un magazin tip rulotă, deschis 24/7 și care oferă aproximativ 500 de articole zilnice. Clienții intră folosind o aplicație, achiziționează ceea ce își doresc și, bineînțeles, ușile nu se deschid până nu vor achita suma datorată.

Nu putem preconiza când anume ne vom putea lăuda cu o astfel de inovație și în România, deși sectorul IT este destul de avansat și nu ducem lipsă de minți iscusite în acest sens. Până atunci, însă, ne putem bucura de chioșcurile noastre deschise non-stop, acele magazine de cartier care ne stau la dispoziție la orice oră din zi sau din noapte. Nu toate țările se bucură de un așa lux, iar persoanele care lucrează pe partea de vânzare în astfel de locuri merită apreciere, luând în considerare programul de lucru solicitant. Non-stop-urile sunt însoțite și de farmacii deschise peste noapte, precum și de săli de jocuri. Fără îndoială, cele din urmă menționate nu sunt la fel de indispensabile ca o farmacie sau un magazin alimentar, dar au farmecul lor și există o mulțime de oameni care le vizitează. De obicei, clienții frecvenți sunt cei care nu au posibilitatea de a accesa online unele dintre jocurile lor preferate, care au nevoie de timp, dedicare și o conexiune bună la internet. Și există, de asemenea, o altă categorie, cei cărora le place să întâlnească alte persoane într-un astfel de mediu și să creeze conexiuni. O cameră de joc deschisă non-stop și pe care sucevenii o pot frecventa oricând este situată pe bulevardul George Enescu.

Programul de lucru din fiecare țară europeană este coordonat în mod diferit: unele magazine și restaurante ignoră duminica, altele închid devreme sau pentru o pauză. Un pic mai aproape de programul României este cel din Marea Britanie. În general, micile magazine private de acolo sunt deschise în fiecare zi. Magazinele alimentare mari funcționează de luni până duminică, deși în anumite zone sunt excluse duminicile. Programul standard este de la 9:00 la 17:30 sau de la 10:00 la 20:00. În Irlanda de Nord, programul de lucru într-o zi de duminică este de la 13:00 la 18:00. În Scoția, duminica este de obicei privită ca o zi ca oricare alta și nu există excepții. Doar câteva magazine din anumite comunități sunt închise, sau au program de lucru de patru ore, ceea ce e cu siguranță mai bine decât deloc.

În Spania, totul este deschis de luni până sâmbătă, de obicei de la 9:30 la 13:30 și de la 16:30 la 20:00. Bine-cunoscuta lor pauză pentru odihnă din mijlocul zilei a mai dispărut pe alocuri, dar încă reprezintă o tradiție. Centre comerciale imense și lanțuri de vânzare cu amănuntul funcționează pe tot parcursul zilei de la 10:00 la 21:00 - 22:00 și sunt deschise în unele duminici din an. În timpul sezonului, afacerile deschise pe litoral continuă să lucreze până la 22:00. În numeroase comunități urbane, programul de lucru nu este controlat de sistemul de administrație generală, astfel încât să li se ofere cumpărătorilor dornici, ocazia de a-și face poftele.

În ciuda concepțiilor formate în rândul publicului larg, grecii reprezintă unul dintre cele mai muncitoare popoare din Europa. Nu dau bir cu fugiții când vine vorba de muncă, dar își completează rutina de lucru cu o pauză în mijlocul zilei. Programul de lucru grecesc convențional, care este caracteristic pentru magazinele mici și mijlocii, este de la 8:00 la 14:30 (sau de la 9:00 la 15:30) de luni până vineri.

Pentru magazinele din Germania s-a creat o lege strictă, care a rămas, în timp, valabilă peste tot. Oamenii încep să lucreze acolo nu mai devreme de ora 6:00 și termină până cel târziu la 20:00, nu au ce căuta la lucru duminica sau când sunt sărbători oficiale. Programul de lucru este creat în mod diferit în toate cele 16 landuri. Mai există și excepții, precum magazinele din gări și terminale, care pot rămâne deschise și în zilele de odihnă ale celorlalte.

Dacă am trece prin filtru programele de lucru din toate țările, cu siguranță am ajunge la concluzia că ne aflăm în cel mai fericit scenariu. Fericit pentru noi, cumpărătorii și nu neapărat pentru cei care scanează și încasează în timp ce alții stau comod cu capul pe pernă. Noi, românii, împreună cu americanii, suntem cei care ne mai putem lăuda cu astfel de beneficii 24/7. Restul ar putea urma exemplul nostru clasic sau cel modern al Suediei.