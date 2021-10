22-31 octombrie 2021

Un eveniment „astronomic” de proporții va avea loc, în perioada 22-31 octombrie 2021, la Iulius Mall Suceava. Planeta Pământ, după cum spun reprezentanții Iulius Mall, „va putea fi văzută apropiindu-se de Suceava” și va fi întruchipată în „Gaia”, instalația spectaculoasă de lumină a artistului britanic Luke Jerram. Lucrarea este o reproducere detaliată a Terrei după imagini de la NASA și este expusă pentru prima dată în Bucovina, făcând parte din evenimentul Lights On Showcase, organizat de Festivalul de lumini Lights ON. Aceasta este o continuare a seriei de expoziții „The Works of Luke Jerram”, după ce, în luna martie, Museum of the Moon a fost expus la Palas Iași și Marte, în premieră națională, în Iulius Parc din Cluj-Napoca, iar Planeta Pământ a fost admirată de timișoreni, în luna iunie, în Iulius Town.

Reprezentanții Iulius Mall Suceava au transmis: „Astronauții și turiștii spațiali nu mai sunt singurii oameni care pot să privească Terra din spațiu. Sucevenii pot să experimenteze și ei senzația Overview Effect (efectul vederii de ansamblu), în perioada 22-31 octombrie 2021, când pot să-și admire planeta-casă de la distanță, dacă fac o vizită în Iulius Mall Suceava, unde va fi expusă instalația <Gaia>. Lucrarea artistului britanic Luke Jerram a fost realizată ca o instalație soră a Museum of the Moon pe baza imaginilor incluse de NASA în catalogul Visible Earth, măsoară 7 metri în diametru și este reprezentată la o scară 1:1,8 milioane”.

Vă mai spunem că instalația de lumină expusă la Iulius Mall Suceava invită „la o înțelegere profundă a interconectării vieții pe Terra și la un simț renăscut al responsabilității noastre față de ea”. Prin lucrarea expusă, Luke Jerram își dorește să atragă atenția asupra fragilității planetei și a nevoii de a o proteja cât încă mai avem timp. „Sper ca vizitatorii să vadă <Gaia> și să înțeleagă cum arată Pământul din spațiu, un loc incredibil de frumos și de prețios. Un ecosistem de care trebuie să ne îngrijim urgent, singura noastră casă”, a spus Luke Jerram.

Evenimentul este organizat de Lights On în colaborare cu IULIUS. Lights On este un festival de instalații de lumină lansat de Asociația Daisler la Cluj-Napoca în 2018. Evenimentul a reușit rapid să-și atragă fani din toate rândurile pentru că promovează o nouă nișă a artelor vizuale în spații publice, activări urbane dintre cele mai inedite, dar și colaborări fascinante.