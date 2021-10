Performanță

Singura notă de 10 din țară la proba scrisă a concursului pentru un post de director școlar a fost obținută de un profesor sucevean.

Este vorba de prof. Daniela Dungeanu, directorul Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava. Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției de director sau director adjunct s-a desfășurat pe 15 octombrie 2021. Examenul a fost organizat de Ministerul Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava.

Biroul de Presă al Ministerului Educației a fost cel care a confirmat că Suceava este în top, că un singur candidat din cei peste 9.000 la nivel național a obținut 10 la prima probă a concursului, probă eliminatorie, și acel candidat este de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava.

Prof. Daniela Dungeanu ne-a spus că examenul de anul acesta a fost asemănător cu cel din 2016. „Majoritatea itemilor (30 de itemi - 60%) au fost itemi cognitivi (au testat logica, atenția, capacitatea de concentrare etc. ale candidaților) și de leadership. 10 itemi (din 50) au fost formulați pe baza unei bibliografii de specialitate – management educațional, iar 10 din legislația din domeniu”, ne-a explicat directoarea de la „Petru Rareș”.

În ceea ce privește dificultatea probei scrise, dificultate de care s-au plâns unii candidați,prof. Daniela Dungeanune-a spus că „<suprapunerea> pregătirii și susținerii acestui concurs cu perioada deosebită (din punct de vedere sanitar) prin care trecem a reprezentat o adevărată provocare pentru directorii în funcție, care au trebuit să gestioneze începutul de an școlar (dificil și într-un an obișnuit), plus <grijile> suplimentare reprezentate de starea de alertă, plus pregătirea pentru concurs. De aceea, țin să felicit pe toți candidații și, în special, pe colegii mei directori pentru rezultatele obținute”.

În perioada următoare, actuala conducere de la „Petru Rareș” și-a propus să finalizeze construcția și dotarea noului Centru de documentare și să demareze lucrările noului corp de clădire pentru elevii de gimnaziu. Finalizarea acestor două proiecte, spune directorul Daniela Dungeanu, va permite desfășurarea orelor de curs doar în timpul dimineții. „Vreau să mulțumesc atât colegei mele, director adjunct Anca Greculeac (pe care o felicit și pe această cale pentru rezultatul obținut la concurs), împreună cu care consider că formăm o echipă managerială puternică și eficientă, precum și întregului colectiv al colegiului pentru tot sprijinul pe care ni l-a acordat de-a lungul anilor”, este mesajul profesorului de 10 pe țară la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de director școlar, sesiunea 2021.

Scurtă radiografie a probei scrise

Printre primii care au felicitat-o pe actuala directoare a Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, prof. Daniela Dungeanu, pentru performanța de a obține nota maximă la examenul scris s-a numărat directorul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, care a obținut la proba scrisă a aceluiași examen nota 9,20, a doua notă din județ, „alături de încă trei colegi, printre care prof. Simona Covrig, directorul Școlii Gimnaziale Bucșoaia, prof. Mara Roxana Potlog, directorul Școlii Gimnaziale Baia”. Directorul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a felicitat-o și pe colega sa, director adjunct - Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi”, prof. drd. Luminița-Mirela Lăzărescu, „care a obținut, de asemenea, o notă foarte bună”.

În ceea ce privește proba în sine, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiua declarat: „consider că aceasta nu a fost neapărat foarte dificilă, dar aș putea concluziona că o parte a itemilor a avut un răspuns considerat corect de către experții care au elaborat subiectele, dar nu și fundamentat teoretic (doctrinar)/bibliografic într-o lucrare de specialitate asumată, publicată și recunoscută de o anume comunitate științifică/academică și recomandată bibliografic candidaților. Astfel, din cei 50 de itemi, doar 10 au fost din bibliografia de specialitate (management educațional) destul de amplă (lucrările lui Tony Bush, John Hattie și Peter Senge) și 10 din legislație (Legea Educației Naționale, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților din Învățământul Preuniversitar, Statutul Elevilor, Curriculum Național), iar restul de 30 nu se regăseau în reperele bibliografico-legislative. Dacă unii dintre cei din urmă aveau răspunsuri logice sau matematice clare/fără echivoc, au fost însă și itemi, în special cei alocați secțiunii de Leadership educațional, al căror răspuns poate fi considerat ca interpretabil/subiectiv/relativ (și spun acest aspect în condițiile în care nu am avut nicio eroare la rezolvarea acestei categorii de itemi)”.

Directorul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a mai avut un mesaj pentru colegii care au participat la concurs:„Felicitări tuturor colegilor profesori care și-au asumat și au participat la acest concurs, concurs ce a presupus alocarea de timp și energie pentru pregătire în afara programului de serviciu, în contextul tuturor activităților și sarcinilor managerial-administrative specifice începutului de an școlar, care este în mod firesc mai aglomerat, dar acum cu atât mai mult în condițiile determinate de evoluția pandemiologică bine cunoscută”.

Aproape 70% dintre candidații suceveni au promovat examenul scris

Vă reamintim că aproape 70% dintre candidații suceveni înscriși la concursul pentru ocuparea unui post de director școlar au obținut vineri, 15 octombrie, cel puțin nota 7 la proba scrisă și au promovat examenul. La această sesiune, doar profesoara de fizică Daniela Dungeanu a obținut nota 10, fiind singurul 10 din județ şi din țară. Patru candidați au obținut nota 9,2, alți trei candidați au obținut nota 9, dar au fost și cadre didactice care au obţinut note mici (4,6, 4,8, 5, 5,4 etc.).

În sesiunea 2021, au fost scoase la concurs 272 de posturi, 217 posturi de director și 55 de posturi de director adjunct. Contestațiile s-au depus electronic, în perioada 15-17.10.2021, și se vor soluționa în perioada 18-20.10.2021. Rezultatele finale la proba scrisă vor fi afișate pe 20 octombrie, urmând ca interviurile să se desfășoare în perioada 15 noiembrie - 8 decembrie 2021. Candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 la fiecare probă (proba scrisă și proba de interviu). Rezultatele finale ale concursului vor fi validate în data de 17 decembrie, urmând ca numirile în funcție să aibă loc începând cu 10 ianuarie 2022, la debutul semestrului al doilea al anului școlar 2021-2022. Rezultatele au fost anonimizate, cu mici excepții. 34 de candidați suceveni au fost de acord să li se publice numele pe liste. Ceilalți candidați au avut coduri unice. Astfel, 287 de cadre didactice sucevene au susținut vineri, 15 octombrie, proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de director școlar. Opt candidați au absentat „nemotivat” și, conform legislației actuale, nu mai pot să susțină această probă. Alte cinci cadre didactice s-au înscris pentru sesiunea specială a probei scrise, din cauza infecției cu SARS-CoV-2, probă ce va avea loc, probabil, joi, 28 octombrie 2021, conform datelor furnizate de Ministerul Educației. Examenul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat s-a desfășurat la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava. Nici un candidat nu a fost eliminat din examen.