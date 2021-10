Coronavirus

Județul Suceava a înregistrat, vineri, 341 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și 57 de persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 1.412 persoane testate. Incidența cazurilor pozitive în județ este de 4,53 la mie, iar în municipiul Suceava, de 7,08 la mie.

La nivelul județului, în intervalul 14-15 octombrie au fost internate 66 de persoane cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 61 de persoane. În total, în spitalele din județ sunt internați la această dată 649 de pacienți cu Covid și sunt 244 de locuri libere în aceste secții. La Terapie Intensivă Covid nu este nici un loc liber.

În Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava sunt internați 615 pacienți, dintre care 264 de pacienți sunt cu Covid, 16 pacienți sunt în zona tampon și 335 de pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 264 de pacienți cu Covid, 129 prezintă forme grave și 18 au forme critice, fiind internați la ATI.

La Rădăuți sunt internați 105 pacienți diagnosticați cu Covid, dintre care 17 cu forme grave și 10 cu forme critice (ATI); Câmpulung Moldovenesc - 59 de pacienți cu Covid, din care 14 cu forme grave; Gura Humorului – 60 de pacienți, din care 14 cu forme grave; Siret - 21 de pacienți; Vatra Dornei - 60 de pacienți, din care 11 cu forme grave și 8 cu forme critice; Fălticeni - 80 de pacienți, din care 20 cu forme grave și 4 cu forme critice de Covid.

La această dată sunt în carantină 2.120 de persoane, dintre care 36 intrate în intervalul 14-15 octombrie, iar în izolare, în afara celor aflate în spital se află 3396 de persoane, din care 298 intrate în intervalul 14-15 octombrie.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, una nu are niciun caz în evoluție, două au câte un caz în evoluție, 13 au sub cinci cazuri în evoluție, 27 au sub zece cazuri în evoluție, iar 71 au peste zece cazuri în evoluție. În total, în județul Suceava sunt acum 3.395 de cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

La nivel național, au fost efectuate 26.436 de teste RT-PCR și 41.219 teste rapide antigenice, în urma cărora au fost înregistrate 15.828 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 295 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Vineri au fost raportate 365 de decese, dintre care două anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din țară, inclusiv în cele din județul Suceava. Dintre cele 365 de decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, unul la categoria de vârstă 20-29 de ani, două la categoria de vârstă 30-39 de ani, 15 la categoria de vârstă 40-49 de ani, 27 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 88 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 126 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 105 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

351 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 9 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 5 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Au fost raportate două decese anterioare intervalului de referință, survenite în luna septembrie 2021, în județele Ialomița și Timiș.

Din totalul de 365 de pacienți decedați, 325 erau nevaccinați și 40 vaccinați. Cei 40 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 40 și 80 de ani. 39 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu Covid-19 este de 18.000. Dintre acestea, 1.729 sunt internate la ATI.

Din totalul pacienților internați, 442 sunt copii și adolescenți, 404 fiind internați în secții și 38 la ATI.