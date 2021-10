După colaborarea dintre adidas și Prada, marca sportivă germană a creat un nou produs cu un alt nume foarte important pentru a sărbători 50 de ani de la Superstar: grupul de hip-hop Run-DMC. Adidasul, denumit Run-DMC x adidas Superstar, a început să fie disponibil în trei versiuni de culori: negru, alb și o combinație a celor două.

Pe limba pantofului există logo-ul adidas și fața lui Jam Master Jay, în timp ce logo-ul Superstar este plasat în partea de sus a celor trei dungi, fiind conținut de două benzi roșii care reprezintă o referință la logo-ul grupului.

Deoarece Run-DMC și-a purtat cu mândrie adidașii fără șireturi, colaborarea ar putea fi, de asemenea, concepută pentru a fi ușor de purtat fără șireturi. Colaborarea marchează a treia oară când cele două nume vor lucra împreună, după edițiile adidas Superstar 80s de 25 și 35 de ani.

6 motive pentru a cumpăra Run-DMC x Adidas Superstar

Atemporal: Adidas Superstar Run-DMC, la fel ca majoritatea adidașilor retro ai mărcii, vin cu un stil care nu se demodează.

Nostalgic: modelul aduce înapoi șireturile groase, oferind acestei perechi de adidași un aspect vintage, din anii '80.

Obiect de colecție: această colaborare Run-DMC este ca și cum ați purta istorie în picioare. Versiunea neagră vine cu portretul regretatului Jam Master Jay.

Căptușeală netedă: interiorul din piele și branțul detașabil oferă o senzație plăcută.

Comod: acest pantof primește multe aprecieri pentru structura sa confortabilă.

Stil: Este unul dintre cei mai căutați adidași Adidas Superstar cu un exterior curat.

4 motive pentru a nu cumpăra Run-DMC x Adidas Superstar

Strâmt: acești adidași sunt mai strimți decât era de așteptat.

Exterior rezistent: exteriorul se simte plastic și rigid, spre deosebire de piele naturală flexibilă folosită în Superstar 80s.

Etichetare standard: fanii și-au dorit ca Three Stripes să folosească un logo în relief pe acest model special de colaborare.

Culori limitate: fanii sperau că Adidas va întinde opțiunile de culoare pentru acești adidași.

Indiferent dacă sunteți sau nu un susținător al Run-DMC, acești adidași Adidas Superstar nu va vor dezamagi ca stil și confort. Dacă vă place stilul școlii vechi din anii '80, merită investiția. Adidas a făcut o alegere elegantă, folosind linii curate. De asemenea, a eliminat căptușeala excesivă găsită în mod tradițional în Superstar-uri, fără a reduce beneficiile modelului de susținere și protecție.

Despre Run-DMC

Run-DMC, denumit și Run-D.M.C., este un grup de rap american care a introdus hip-hop-ul în curentul muzical și cultural, care a devenit cunoscut sub numele de rap „new-school”. Membrii trupei au fost Run (numele original Joseph Simmons; n. 14 noiembrie 1964, New York, New York, SUA), DMC (scris și D.M.C.; numele original Darryl McDaniels; n. 31 mai 1964, New York, New York), și Jam Master Jay (numele original Jason Mizell; n. 21 ianuarie 1965, New York, New York - d. 30 octombrie 2002, New York).

Formată în 1982 în Hollis, o secțiune de clasă mijlocie, predominant afro-americană din districtul Queens din New York, Run-DMC a fost administrată de Russell Simmons, care era fratele membrului grupului Run și a fost cofondatorul Def Jam, unul dintre cele mai de succes case de discuri deținute de afro-americani.

Run, a cărui poreclă a venit din manipularea rapidă a platoului său, și-a început cariera muzicală ca deejay pentru rapperul Kurtis Blow. Mai târziu, Run, DMC și Jam Master Jay au început să cânte în cluburile din New York.

În 1983, Profile Records a lansat single-ul revoluționar al grupului „It's Like That” / „Sucker MCs”, care avea un ritm liber și puternic și voci suprapuse. Nu numai sunetul lor era diferit, ci și felul în care se îmbrăcau. În timp ce vedetele de rap anterioare și-au modelat look-ul după costumele de supererou din anii 1970, precum Parliament-Funkadelic și Rick James, Run-DMC a apărut în pălăriile bowler, jachete negre din piele, adidași Adidas și blugi din denim negri, stabilind un aspect mai casual al tinerilor urbani.

Au fost primii rapperi care au avut un album de aur - Run-D.M.C. (1984) - și primul act rap care a apărut pe MTV.