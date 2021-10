Nr.crt. Unitateadeînvățământ Formațiuni de studiu cuactivitate onlinecaurmare aexistenței cazurilorde covid-19 Perioada de funcționareonline VIIIA 23.09.2021-06.10.2021 VIIIB 25.09.2021-8.10.2021 46 ȘcoalaGimnazială”Mihai Halunga” Hănțești VIIIB 29.09.2021-13.10.2021 47 Școala Gimnazială”Mihail Sadoveanu”Fălticeni IIISBS 30.09.2021-13.10.2021 VIC 27.09.2021-11.10.2021 VIIA 29.09.2021-12.10.2021 VIIIB 30.09.2021-13.10.2021 48 ȘcoalaGimnazială”MironCostin” Suceava VIIE 4.10.2021-17.10.2021 VIIIA 28.09.2021-11.10.2021 VIIIB 29.09.2021-12.10.2021 49 Școala Gimnazială”NicolaeStoleru”Baia cl 30.09.2021-13.10.2021 cl 30.09.2021-13.10.2021 cl 30.09.2021-13.10.2021 50 ȘcoalaGimnazială ”Pahomie C. Vasiliu” Grămești VII 1.10.2021-14.10.2021 51 Școala Gimnazială”PetruComarnescu”Gura Humorului VIB 30.09.2021-11.10.2021 52 ȘcoalaGimnazială ”ReginaElisabeta” VIA 28.09.2021-11.10.2021 53 ȘcoalaGimnazială Bălcăuți VI 29.09.2021-10.10.2021 54 ȘcoalaGimnazială Bosanci VIIIB 4.10.2021-17.10.2021 55 ȘcoalaGimnazialăDornaArini V 23.09.2021-6.10.2021 56 ȘcoalaGimnazialăMoaraNică VI 29.09.2021-15.10.2021 57 ȘcoalaGimnazialăNr.1Iaslovăț IV 22.09.2021-05.10.2021 58 ȘcoalaGimnazială Nr. 1Suceava III C 1.10.2021-14.10.2021 V D 4.10.2021-17.10.2021 VIA 4.10.2021-17.10.2021 VIB 23.09.2021-6.10.2021 VIIA 30.09.2021-13.10.2021 VIIB 28.09.2021-12.10.2021 VIIIB 22.09.2021-5.10.2021 VIIIC 27.09.2021-11.10.2021 59 ȘcoalaGimnazialăNr. 10Suceava VIA 27.09.2021-10.10.2021 VIC 29.09.2021-12.10.2021 VID 27.09.2021-10.10.2021 VIIA 28.09.2021-11.10.2021 60 ȘcoalaGimnazială Nr. 3Suceava I D 29.09.2021-12.10.2021 V A 1.10.2021-14.10.2021 V D 29.09.2021-12.10.2021 V E 28.09.2021-11.10.2021 VIE 1.10.2021-14.10.2021 61 ȘcoalaGimnazială Nr. 4Suceava V A 28.09.2021-11.10.2021 VIB 30.09.2021-13.10.2021 62 ȘcoalaGimnazială Nr.4Vatra Dornei VIA 28.09.2021-9.10.2021 63 ȘcoalaGimnazială Nr. 8Suceava cl.pregătitoare 23.09.2021-6.10.2021 VIIB 27.09.2021-10.10.2021 VIIIB 24.09.2021-7.10.2021