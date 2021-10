PRO SĂNĂTATE

Pe zi ce trece, tehnologia și modernismul vieții cotidiene ne dau posibilitatea să comunicăm din ce în ce mai mult. Dacă în trecut puteam comunica la distanțe mari doar prin intermediul scrisorilor, care ajungeau la destinație după mai multe zile, săptămâni, luni, ani sau, poate, niciodată, acum, prin apăsarea unei singure taste, putem comunica instantaneu (chiar și vizual) cu ființe care se află la mii de kilometri distanță. Deși facilitățile modernismului reprezintă un dar bun și frumos pentru omenire, dacă nu suntem atenți, aceleași facilități pot deveni suport pentru constrângere și suferință.

Nu este întâmplător faptul că, odată cu era omului modern, au apărut sindromul Down și autismul. Cele două afecțiuni au de multe ori ca și cauze psihoemoționale conflictele dintre partenerii de viață. Din această cauză, incidența celor două boli este mai mare în familiile cu părinți puternici, dominanți și care, în perioada conceperii copilului, trec prin stări conflictuale foarte intense. Se întâmplă acest fenomen întrucât, atât în cele 9 luni de viață intrauterină, cât și în primii ani de viață, sufletul copilului este vulnerabil la energiile negative cauzate de conflicte.

Balanța vieții ne este dată de bagajul genetic și informațional cu care ne naștem și de totalitatea energiilor care ne tranzitează ființa. Dacă ajungem să trăim în medii în care oamenii sunt agresivi, mai devreme sau mai târziu atitudinile acestora își vor pune amprenta asupra noastră. Pentru a evita, pe cât posibil, impactul cu ființele conflictuale, este necesar să reacționăm cu iubire și înțelepciune atunci când suntem agresați, lăsând, astfel, cât mai mult spațiu de manifestare la dispoziția atacatorilor. Având de acoperit un spațiu din ce în ce mai mare, atacatorii vor slăbi din puteri în timp ce noi avem șansa să ne păstrăm armonia interioară.

Epoca modernă ne-a adus în situația de a trăi în medii din ce în ce mai intens competitive. Din această cauză, orice atitudine de viață am aborda, mereu există riscul de a ajunge în situații conflictuale care se traduc, la nivelul sufletului, prin energii negative aducătoare de suferință. Deși, în cele mai dese cazuri, avem credința că ducem o viață foarte apropiată de calea adevărului și suntem la adăpost față de conflictele inerente vieții, mereu există riscul să ajungem în suferință.

Este foarte important să ținem cont de faptul că sufletul reprezintă o structură energetică inerțială. Sufletul nu are logică și nu are sistem de apărare. Sufletul trăiește, pur și simplu, în funcție de tipul de energie care îl tranzitează. De aceea, energiile negative ne pot afecta.

Dacă alegem să trăim viața cu oameni conflictuali, există riscul să fim afectați de energiile suferințelor lor, chiar și atunci când noi suntem pe calea adevărului. În astfel de situații, pentru a evita suferința, alegem să parcurgem viața, abordând una dintre cele două căi: fie apelăm la diverse terapii pentru a trăi în iubire, iertare și pace, fie construim ziduri de apărare. În prima variantă de abordare a vieții, ne abandonăm în credința divină și dăruim lui Dumnezeu toată puterea noastră de manifestare. Iubirea și pacea sunt cele mai bune forme de apărare în fața încercărilor vieții. A doua variantă de abordare a suferinței este pornită din instinctul de conservare și din atitudinea de justițiar.

Nu este indicat să ne baricadăm pentru a ne pregăti de luptă întrucât, atunci când suntem agresați pe nedrept, energia de apărare capătă puteri distructive foarte mari. De aceea, fără să realizăm, ca urmare a agresiunii la care suntem supuși, din dorința de a ne apăra, ne transformăm și noi, la rândul nostru, în ființe agresoare.

Atunci când înțelegem la timp care este cauza unei suferințe și ne retragem în iertare și iubire, avem mari șanse să eliminăm zidurile de apărare și să construim în noi și în jurul nostru o oază de bucurie și de pace. Nu este simplu să atingem de la început un asemenea model de raportare la viață. De regulă, atunci când depunem efort mare în programe de antrenament și terapie, imediat ce apar primele rezultate palpabile.

Este important să știm că la nivel mental, indiferent cât de îndreptățiți am fi să ducem o luptă pentru adevăr, sufletul nu înțelege acest aspect. Sufletul nu are rațiune. Sufletul are doar simțire. Sufletul suferă sau nu, în funcție de natura energiilor cu care vine în contact.

