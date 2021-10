Incident

Un elev de la Școala Gimnazială Nr. 6 Burdujeni-Sat a fost pălmuit de un profesor la ora de engleză, la începutul acestei săptămâni. Incidentul a fost filmat de un elev, iar imaginile ne-au fost trimise la redacție. Pe filmare se aude cum profesorul de engleză Dan Voinescu, pentru că despre el este vorba, i-a repetat elevului, pe un ton răstit, după ce l-a pălmuit: „Mai miști?!”, „Mai miști?!”. Prof. Ana Mihaela Pantea, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 6, ne-a spus că după ce au apărut imaginile în mediul online, a stat de vorbă cu profesorul de engleză, care i-a spus că regretă fapta și i-a povestit cum s-au desfășurat evenimentele. Elevul din clasa a VIII-a a folosit în repetate rânduri, în timpul orei, telefonul mobil, în ciuda faptului că profesorul i-a făcut observație și i-a spus să pună telefonul sub bancă. Elevul nu a ascultat și a fost chemat în fața clasei, unde s-a văzut pe filmare ce s-a întâmplat: profesorul și-a ieșit din fire și l-a pălmuit pe băiat. În acest timp, un alt elev a filmat totul, filmarea devenind virală. „Domnul profesor are o reputație bună în școală, este înainte de pensie și regretă acest incident. Nu a mai avut niciodată astfel de probleme. Cazul domnului profesor va fi discutat în comisia de disciplină a școlii. Vom sta de vorbă cu elevii, părinții elevilor, cu profesorul și vom lua, în final, măsurile care se impun”, a completat directoarea Ana Mihaela Pantea.

Comisia de disciplină

Directoarea a mai precizat că este primul caz de acest gen petrecut la Școala Nr. 6 și regretă acest fapt. Mama copilului pălmuit nu dorește să facă nici o sesizare și spune că are un respect deosebit față de școala unde a fost și ea elevă, unde chiar profesorul Dan Voinescu i-a fost diriginte. Femeia este nemulțumită și de faptul că copilul ei a fost filmat și imaginile au ajuns în mediul online. Am întrebat-o pe directoarea școlii ce sancțiuni riscă elevul care a filmat imaginile cu regretatul incident petrecut la clasă, iar ea ne-a spus că elevul riscă scăderea notei la purtare. După „conflictul spontan”, așa presupune a fi fost directoarea Ana Mihaela Pantea, profesorul Voinescu riscă mai multe sancțiuni, măsuri administrative, cea mai gravă sancțiune fiind desfacerea contractului de muncă, dar toate aceste măsuri se vor lua după „discuțiile pe care le vom avea cu colegii în comisia de disciplină”. Copilul pălmuit va avea parte de consiliere.

Fără nici o abatere în aproape 40 de ani de învățământ

Conducerea Școlii Gimnaziale Nr. 6 Burdujeni-Sat a informat imediat ce a văzut filmarea și Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava. Purtătorul de cuvânt al IȘJ Suceava, inspectorul școlar Ioan Cezar Anuței, a declarat că profesorul Dan Voinescu se apropie de vârsta pensionării, având aproape 65 de ani, din care 40 de ani în învățământ, perioadă în care nu a avut nici o abatere în carieră. „Vrem să analizăm din nou imaginile, veridicitatea faptelor. Elevii nu au voie la ore cu telefoanele mobile. Nici un părinte nu a făcut vreo sesizare scrisă la școală sau la noi, la inspectorat, și din ce am înțeles nici nu intenționează să facă acest lucru. Imaginile probabil au circulat printre elevi până ce au ajuns la presă. Noi am anunțat și organele de Poliție pentru a face cercetări în acest caz. Este regretabil acest incident”, a completat inspectorul școlar Ioan Cezar Anuței.

„Imaginea de pe film este concludentă într-o anumită măsură, nu pe deplin”

Acest incident a fost analizat și deinspectorul școlar general adjunct Ioan DumitruPuiu, care a declarat că nu este de acord cu „această corecție” și este regretabil ce s-a întâmplat. „Avem în derulare o anchetă, o cercetare la nivelul școlii, pentru a lămuri problema pe deplin. Am discutat cu conducerea școlii, am avut și o discuție cu părinții elevului, considerând că trebuie să aducem lumină în acest caz, care nu face cinste la ora actuală școlii sucevene. Imaginea de pe film este concludentă într-o anumită măsură, nu pe deplin, pentru că se aude un zgomot, probabil este filmată de un copil din clasă și nu arată în total faptele de care este acuzat domnul profesor. Îl cunosc pe profesorul respectiv, cunosc câți ani a lucrat la catedră, cunosc ceea ce a făcut el pentru Școala Nr. 6 și cred că dacă este veridic ceea ce este pe cameră este regretabil, și probabil nici el nu-și explică fapta pe care a făcut-o. Pentru că, este sigur, corecția nu este o armă în învățământ la ora actuală. Dumnealui nu a putut da pe deplin o explicație”, a spus inspectorul școlar general adjunct Ioan DumitruPuiu, care a completat că la începutul fiecărui an școlar, cadrele didactice sunt evaluate psihologic, testul fiind obligatoriu.