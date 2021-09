”Let’s do it Romania”

Traseul turistic Valea Cârlibabei – Găina - Pin Negru a fost ecologizat sâmbătă de silvicultori ai Ocolului Silvic Cârlibaba, împreună cu copii voluntari de la școala din localitate. Acțiunea de ecologizare și curățenie a fost organizată de conducerea ocolului silvic din localitate, care a dorit astfel să se alăture campaniei ”Let’s do it Romania”. 22 de voluntari din cadrul Ocolului Silvic Cârlibaba, împreună cu copii ai claselor a III-a și a VI-a de la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” din localitate, coordonați de profesoara Mihaela Nedelea și învățătoarea Roxana Andrieș, au reușit colectarea a 28 de saci de gunoaie, totalizând o greutate de 240 kg de pe traseul amintit, într-o zonă limitrofă cu comuna Izvoarele Sucevei. Deșeurile strânse au fost transportate de către angajații ocolului silvic spre utilajele de salubrizare aparținând Primăriei Comunei Cârlibaba, care le-au preluat și transportat la groapa de gunoi.

Prin această acțiune s-a dorit sensibilizarea tinerei generații în legătură cu păstrarea curată a mediului natural. Colaborarea strânsă între autoritățile locale, cadre didactice, elevi și personalul silvic a dat roade și în acest an, prin această acțiune de strângere a deșeurilor, aceste acțiuni urmând a continua și în viitor.