Eveniment

Noaptea Cercetătorilor Europeni a reunit sâmbătă, 25 septembrie, în Piaţa „Nada Florilor” din Fălticeni, curioşi dornici să călătorească în extraordinara lume a ştiinţei, ingineriei şi tehnologiei prin prezentări interesante, demonstraţii captivante, experimente inedite şi concursuri. Evenimentul a fost organizat în urbea de pe Şomuz de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, fiind integrat în proiectul naţional ReCoN-nect -The Green Deal: Research communication to CommuNities, din care fac parte 8 institute de cercetare de pe platforma de la Măgurele, 4 universităţi de prestigiu din ţară, Fundaţia Comunitară Bucureşti şi Federaţia Fundaţiile Comunitare din România - FFCR.

Fiind un an în care se impun cu condiții speciale de organizare pentru orice activitate, „Dimineaţa cercetătorilor”, cum au numit organizatorii activitatea de la Fălticeni, a fost pregătit un program adaptat situației deosebite prin care trece întreaga comunitate. Numerosul public, de la copii până la adulţi şi pensionari, toţi pasionaţi de ştiinţă, au avut acces în spațiile celor 8 ateliere destinate expunerilor directe ale rezultatelor științifice, dar şi pentru efectuarea multiplelor experimente, în zonele cu jocuri, concursuri şi în cele de observaţii astronomice, doar cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță impuse.

Promovarea eforturilor ştiinţifice şi activităţilor destinate minţilor curioase

În Zona Hands-On au fost reunite: atelierele de Astronomie şi Astrofizică, Observaţii astronomice şi Radioastronomie (Universul invizibil); atelierul de Radioamatori; atelierul de Aspecte aplicative privind măsurarea unor proprietăţi fizico-chimice ale apelor, Monitorizarea poluării fonice urbane, Itinerare turistice montane (pe baza unei expoziţii fotografice); atelierul de Mecatronică şi robotică aplicată - provocări şi perspective, Învăţăm fizica prin experiment; atelierul de Robotică; Roboţi în acţiune în oraş. Tot la secţiunea dedicată roboţilor au participat membrii Clubului de robotică BIT (Be Innovative in Tehnology) de la Colegiul „Nicu Gane” din Fălticeni, coordonaţi de profesorul Dimitrie Filip.

Zona Agora a fost destinată dezbaterilor pe teme ştiinţifice, întâlnirilor cu reprezentanţi ai comunităţii locale, firmelor şi tinerilor cu cercetători, elevi, studenţi şi profesori din mediul universitar şi preuniversitar, zona jocurilor fiind destinată celor mai mici participanţi.

Ştiinţa poate fi descoperită în cele mai originale modalităţi

Prof. dr. Petru Crăciun ne-a spus: „Ne aflăm la Fălticeni, elevi, studenţi, profesori şi cadre universitare din judeţul Suceava. Este o continuare a activităţii de vineri seara de la Suceava, <Noaptea cercetătorilor>. La Fălticeni o denumim <Dimineaţa cercetătorilor>. Acest eveniment se desfăşoară la nivel european în 400 de oraşe şi practic aducem ştiinţa în faţa publicului larg, de la cei mai mici până la cei mai în vârstă care sunt fascinaţi de tot ceea ce cercetează elevii, studenţi împreună cu profesorii care îi îndrumă.

Avem 8 ateliere, avem şi câteva telescoapele dispuse în Piaţa <Nada Florilor>, cu care dimineaţă am făcut observaţii la Lună, iar acum facem observaţii la Soare folosind filtru Baader. Avem mulţi roboţei confecţionaţi de elevi şi care se deplasează prin piaţă, avem drone, avem imprimante 3 D, tot felul de circuite electrice şi electronice realizate de copii și de studenți, avem şi un scrable de mari dimensiuni. Această activitate se desfăşoară în aer liber și este derulată în colaborare cu Societatea Ştiintifică Cygnus din Suceava, Universitatea <Ştefan cel Mare> şi cu două unităţi de învăţământ din Fălticeni, Şcoala Gimnazială <Mihail Sadoveanu> şi Colegiul Naţional <Nicu Gane>.

Tema din acest an, <Acordul verde>, se referă la energia verde. Promovăm energia verde, am avut cu elevii mai multe sesiuni în care am vorbit despre importanţa păstrării mediului înconjurător curat şi sperăm ca în viitorul nu prea îndepărtat totul să fie pe energie solară şi eoliană, maşinile să funcţioneze pe energie electrică”.