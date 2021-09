Demers

Liderul Organizației Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir, a declarat că va lupta în continuare pentru ca municipiul reședință de județ să devină un oraș cu oportunități, cu o economie puternică și cu salarii competitive, dar și un oraș cu evenimente culturale și sociale de calitate. Dan Ioan Cușnir a făcut acest anunț la un an de la alegerile locale din anul 2020, respectiv „primul an din valul cinci de Ion Lungu la conducerea Primăriei Suceava”. Cușnir a ținut să le transmită sucevenilor că a vrut să vorbească despre cât este de dezamăgit de realizările din ultimul an din Suceava, însă a realizat că ar face acest lucru degeaba. „E o retorică de care m-am plictisit. O tot spun de ani de zile și degeaba. De ani de zile tot contest deciziile păguboase ale administrației, mă lupt în Consiliul Local al orașului nostru să se facă proiecte valoroase, în loc de proiecte care cumpără voturi, și mă zbat pentru ca nouă să ne fie mai bine aici în orașul nostru. Și e clar că ceva nu merge sau că nu am făcut destul. Criticile sunt aceleași, discuțiile sunt aceleași, proiectele pentru Suceava sunt aceleași și orașul nostru stă pe loc, în timp ce alte orașe se dezvoltă, cresc nivelul de trai al cetățenilor și au o administrație competentă, care lucrează pentru cetățeni”, a spus Cușnir.

El a adăugat că deja este cunoscut faptul că actuala conducere nu face nimic pentru Suceava. „Așa că azi nu mai vreau să vorbesc despre asta. Aș vrea să vorbesc despre noi. Noi, cei care trăim aici, ne creștem copiii aici, ne petrecem timpul liber aici, ne clădim profesia aici, vrem să ieșim la pensie aici și spunem cu fruntea sus că suntem mândri că suntem suceveni”, a adăugat liderul PSD Suceava. El a precizat că i-ar plăcea să stea mândru în fața unui clujean și să-i spună „să vezi ce frumos e în Suceava” sau în fața unui orădean și să-i spună „centrul Sucevei este minunat, trebuie să-l vezi”. „Voi când ați spus asta ultima dată? Când a fost ultima dată când ați spus cu mândrie că aveți un oraș frumos? Când ați spus ultima dată că nivelul de trai v-a crescut? Când a fost ultima dată când v-ați uitat la clădirea primăriei și ați zâmbit autentic? Eu pentru asta lupt. Am pierdut, am picat, am fost lovit și tot în jurul meu s-a dărâmat. Și tot stau azi aici și strig ”Jos Lungu!”. Pentru că „Biruința nu este obligatorie. Obligatorie este lupta!”, spunea atât de frumos Nicolae Steinhardt. Pentru că e important să lupți pentru credințele tale, pentru că știu că se poate face treabă aici în Suceava, pentru că noi, sucevenii, merităm mai mult. Și pentru că vreau să mă uit în ochii copiilor mei și să le spun că orașul lor îi așteaptă. Cu oportunități, cu o economie puternică, cu salarii competitive, cu evenimente culturale și sociale de calitate, cu un trai confortabil, cu infrastructură dezvoltată, cu multe și multe alte lucruri pe care ni le dorim de la draga noastră Suceava”, a mai declarat președintele PSD Suceava. Dan Ioan Cușnir a adăugat că va lupta în continuare pentru Suceava și i-a invitat pe suceveni să facă același lucru alături de el.