Știința pentru toți

Desfășurată anual în peste 300 de orașe de pe continent, Noaptea Cercetătorilor Europeni va poposi vineri după-amiază, începând cu ora 16.00, pe platoul din fața Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Activitățile legate de acest important eveniment vor continua și în cursul dimineții de sâmbătă în Piața „Nada Florilor” din Fălticeni și în fața primăriei din Târgu Neamț, între orele 10.00 și 14.00.

Pentru a descoperi lumea extraordinară a științei cu ajutorul unor experimente sau expoziții pentru stimularea creativității, presărate cu jocuri și concursuri cu premii, e de ajuns să ajungeți vineri după-amiază la USV, unde evenimentul desfășurat sub tema „ReCoNnect – The Green Deal” aduce activitatea de cercetare de excelență în fața publicului dornic de noutate și curiozitate creativă. Noaptea cercetătorilor europeni se desfășoară în acest an în orașe precum București, Timișoara, Cluj, Suceava, Galați, Brăila, Baia Mare și multe altele, unde cele mai mari institute de cercetare și cele mai importante instituții de învățământ superior din România și-au unit eforturile pentru a oferi o experiență spectaculoasă publicului. Curioșii vor putea intra în dialog cu cercetători și vor putea urmări experimente spectaculoase, demonstrații live și conferințe fascinante de știință.

Începând cu ora 16.00 sunteți așteptați la standurile de experimente, care vor fi explicate pe înțelesul tuturor vizitatorilor. Veți putea participa astfel gratuit la observații astronomice, veți putea viziona experimente privind tehnica tensiunilor înalte folosind Bobina Tesla sau participa la experimente de radioamatori. La standuri puteți admira experimente din domeniul Mecatronicii și Roboticii Aplicate, Laboratorul de mașini Inteligente și Vizualizarea Informației, Scanarea 3D a clădirilor de patrimoniu printr-un experiment de arheologie aplicată, sau veți putea participa la depistarea produselor alimentare false și la alte multe experimente distractive. Multe dintre evenimente vor fi transmise și online, pe Facebook (https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilor2021) și Youtube (pe canalul Comunitatea Educație pentru Știință).

ReCoNnect – The Green Dealeste organizat într-un consorțiu din care fac parte universități din București, Cluj-Napoca, Galați și Suceava, precum și institute naționale de cercetare – dezvoltare din România. Activitățile ReCoNnect – The Green Deal se vor desfășura în 21 de locații din mediul urban și mediul rural. Pentru mai multe informații - ReCoNnect – The Green DealSuceava – Fălticeni – Tg. Neamț: dr. ing. L. Dan MILICI, dam@usm.ro, 0722537125.