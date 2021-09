O adevărată rețea

Două femei, una de 64 de ani din Suceava și cealaltă de 55 de ani din Adâncata, au fost reținute pentru o perioadă de 24 de ore. Cele două sunt cercetate pentru că au făcut angajări fictive, cu ajutorul cărora mai multe persoane au încasat indemnizații de creșterea copilului în mod fraudulos. Faptele s-au petrecut între 2015-2021, iar prejudiciul total se ridică la aproape 1,4 milioane de lei (circa 300.000 de euro). Cele două femei, Rahila Grigorean, din Suceava, și Rodica Filip, din Adâncata, au pus pe picioare o adevărată rețea, în care au atras zeci de persoane. Mai exact, este vorba de 30 de persoane cu vârste între 25 și 41 de ani din Suceava, Șcheia, Moara, Ipotești, Bosanci, Mălini, Slatina, Pătrăuți, Udești, Bălcăuți, Vereșt, Hânțești, Răchiți, jud. Botoșani, Poiana Teiului, jud. Neamț, Erbiceni, jud. Iași și orașele Liteni și Salcea, Solca, Vicovu de Sus, care au beneficiat de angajările fictive pentru a încasa sume necuvenite de la Agențiile pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava, Neamț, Iași și Botoșani. Toate cele 30 de persoane au calitatea de suspect și sunt cercetate pentru comiterea infracțiunilor de „înșelăciune” și „uz de fals”. În ceea ce o privește pe Rahila Grigorean, anchetatorii au început urmărirea penală pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune în formă continuată, participație improprie la fals intelectual și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în timp de Rodica Filip este cercetată pentru comiterea infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată (30 de acte materiale).”Din cercetări a reieșit că, în perioada 2015 – 2017, două societăți comerciale, administrate de femeia de 64 de ani, cu ajutorul femeii de 55 de ani, ar fi angajat fictiv 30 de persoane, emițând adeverințe de salariat cu date false, care ar fi fost folosite de cele 30 de persoane, pentru a obține, în mod fraudulos, indemnizații pentru creșterea copiilor, în perioada 2015– 2021”, se arată într-un comunicat al IPJ Suceava. Pentru a documenta totul, în cursul zilei de miercuri, 22 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, au efectuat 5 percheziții domiciliare, în municipiul Suceava și comuna Adâncata, din județul Suceava. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate mai multe înscrisuri, care ar fi fost utilizate în activitatea infracțională. Din prejudiciul total de 1.397.000 de lei au fost recuperați 38.000 de euro, ca urmare a sechestrului asigurător dispus asupra unor bunuri deținute de persoanele bănuite. La audieri au fost aduse 4 persoane, iar acțiunea s-a derulat și cu sprijinul jandarmilor. Trebuie precizat că atât Rahila Grigorean, cât și Rodica Filip au fost plasate de procurorul de caz sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile și au anumite interdicții, printre care și aceea de a se întâlni cu celelalte părți din dosar.