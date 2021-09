Acces restricționat

Consiliul de Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a aprobat joi, 23 septembrie, cu consultarea Senatului USV, o hotărâre privind începutul anului universitar 2021-2022, a cărui festivitate de deschidere va avea loc pe 1 octombrie.

Astfel, în primul articol al Hotărârii este stipulat faptul că în anul universitar 2021-2022 activitățile didactice vor demara on-site pentru toate formațiile de studiu. S-a hotărât în același timp că, în situația în care vor apărea focare de infectare cu SARS-COV-2, Consiliul de Administrație al USV va stabili, de la caz la caz, la sfârșitul fiecărei săptămâni, condițiile de desfășurare a cursurilor pentru săptămâna următoare.

Discuții au avut loc și în privința cazării studenților în căminele universității în noul an universitar, în final concluzionându-se faptul că aceasta se va face în conformitate cu articolul 2 din Hotărârea Senatului USV nr. 29, din data de 22 aprilie 2021. Acest fapt a fost posibil odată cu depunerea de către USV a recursului împotriva sentinței 540/08 septembrie 2021, emisă de Tribunalul Suceava – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, care anula obligativitatea respectării unor obligații pentru studenții care aplicau pentru cazare în spațiile universității. Prin depunerea recursului, până la pronunțarea unei hotărâri definitive se suspendă de drept prevederile sentinței de fond, luându-se act de faptul că în acest moment

sunt aplicabile prevederile art. 2, literele a și b ale Hotărârii Senatului USV 29/22, din aprilie 2021.

În concluzie, pentru efectuarea cazării studentul trebuie să prezinte unul dintre următoarele acte: test PCR negativ cu privire la infectarea cu virusul SARS-COV-2, efectuat cu cel mult 3 zile calendaristice anterioare datei cazării, dovada vaccinării împotriva virusului SARS-COV-2 (cel puțin cu prima doză de vaccin), sau o adeverință de la medicul de familie eliberată cu cel mult 6 luni înaintea cazării, din care să rezulte că studentul s-a vindecat de virusul SARS-COV-2.

Festivitate de deschidere a anului universitar destinată exclusiv studenților USV

În ceea ce privește festivitatea de deschidere a noului an universitar, care va avea loc vineri, 1 octombrie, Hotărârea Consiliului de Administrație al USV prevede ca aceasta să se desfășoare în două etape. Prima dintre ele, deschiderea oficială, organizată la nivelul Universității, va avea loc la exterior, în parcarea dintre corpurile B și C, cu începere de la ora 10.00, și va fi urmată de întâlnirile conducerilor facultăților cu studenții din anul I. Ulterior, de la ora 19.00 va avea loc deschiderea festivă, organizată tot în exterior, în parcarea dintre corpurile B și C. Accesul la deschiderea festivă va fi permis studenților USV care vor prezenta actul de identitate și unul dintre următoarele documente: test PCR negativ cu privire la infectarea cu virusul SARS-COV-2, efectuat cu cel mult 3 zile calendaristice anterioare datei cazării, dovada vaccinării împotriva virusului SARS-COV-2 (cel puțin cu prima doză de vaccin) sau o adeverință de la medicul de familie, eliberată cu cel mult 6 luni înaintea cazării, din care să rezulte că studentul s-a vindecat de virusul SARS-COV-2. Din motive sanitare, festivitatea de deschidere a anului universitar este destinată exclusiv studenților USV, iar accesul publicului larg va fi restricționat în totalitate.