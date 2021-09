Pedeapsă exemplară

Cel mai șocant caz de agresiune sexuală față de copii ieșit la iveală în județul Suceava, cel al pastorului acuzat că și-a exploatat cel puțin cinci din cei opt copii, inclusiv acte sexuale cu fetele, s-a încheiat cu o condamnare la o pedeapsă exemplară, de 21 de ani și 4 luni de închisoare, dictată de Judecătoria Fălticeni.

Pastorul neoprotestant Constantin Pandelea, pastor la Biserica Penticostală „Betel” din comuna Dolheşti, a fost condamnat pentru zece infracțiuni, de la viol în formă continuată, față de una dintre fete, la agresiune sexuală, față de alte fete minore, plus mai multe infracțiuni de rele tratamente aplicate minorului.

Cea mai mare pedeapsă, de 8 ani de închisoare, i-a fost aplicată pentru viol în formă continuată. Restul pedepselor sunt de 5 ani de închisoare (agresiune sexuală) și 4 ani de închisoare (rele tratamente aplicate minorului).

Conform Codului Penal, s-a aplicat pedeapsa cea mai mare, plus o treime din celelalte, rezultând pedeapsa de 21 de ani și 4 luni de închisoare. Este o pedeapsă fără precedent în județul Suceava în privința infracțiunilor la viața sexuală. E drept, și numărul de victime și de infracțiuni este mare.

Sentința Judecătoriei Fălticeni nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

O familie cu opt copii, în care nimeni și nimic nu mișca în fața tatălui

Pastorul este tatăl a opt copii, din care cinci minori, iar acuzațiile formulate în rechizitoriul de trimitere în judecată au fost succint următoarele:

”În sarcina acestuia s-a reținut faptul că în perioada 2014 – iulie 2020 a exercitat în mod repetat acte de violenţă fizică şi verbală asupra a cinci dintre copiii săi minori, patru de sex feminin şi unul de sex masculin, cărora le aplica lovituri cu corpuri contondente, pe care îi supunea la pedepse şi activităţi grele de gospodărie - uneori şi pe timp de noapte şi ploaie, cărora le aplica corecţii prin privare de hrană, punându-le astfel în primejdie gravă dezvoltarea fizică. De asemenea, în aceeaşi perioadă, în contextul stării de teroare pe care a creat-o în familie, prin constrângere fizică constând în acţiuni de lovire şi ameninţări cu acte de violenţă, a întreţinut în mod repetat raporturi sexuale cu una dintre fiicele sale minore, precum şi acte de natură sexuală cu aceasta şi cu celelalte trei fiice”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni. Procurorii au acționat în acest caz împreună cu polițiștii judiciariști de la Fălticeni.

La începutul lunii iulie a anului trecut, Primăria Dolhești a făcut o sesizare la Direcția de Protecție a Copilului Suceava, cu privire la grozăviile care s-ar petrece în familia pastorului. Se pare că unul dintre copii a fost cel care a cerut ajutor. Informația primară era că minorii erau puși la munci istovitoare, sub teroare, iar tatăl agresa sexual fetele mai mici, după ce a agresat-o și pe cea mai mare.

Înainte ca tatăl să fie arestat, mama și cei cinci copii minori au fost duși de reprezentanții Direcției de Protecție a Copilului Suceava într-un centru de adăpostire a victimelor violenței domestice. După două săptămâni de consiliere psihologică, având în vedere că și tatăl a ajuns în arest, mama a decis să revină acasă, cu copiii.

Un om dur și agresiv

Pastorul era văzut în comunitate ca un om dur, chiar agresiv de unii vecini, pe de altă parte însă și muncitor, cu accente excesive în ceea ce privește munca în familie, însă nimeni nu se aștepta la fapte legate de agresiune sexuală. Așa poate fi sintetizată părerea celor din Valea Bourei, chestionați de Monitorul de Suceava la vremea ieșirii cazului la iveală.

În familie au fost crescuți în total opt copii, iar tatăl încerca să supraviețuiască din legumicultură și, în general, din agricultură. În mod cert, comportamentul acestuia era unul totalitar în familie, iar faptul că își punea la munci grele copiii este confirmat unanim. Copiii acceptau în parte că trebuiau să muncească, însă uneori se ajungea la extrem. Pedepsele aplicate copiilor erau crunte, adesea fiind înfometaţi, rezultă din ancheta polițiștilor și a procurorilor de la Fălticeni. Cei care locuiesc aproape de casa bărbatului, transformată de acesta în casă de rugăciune, erau în majoritate în relații tensionate cu el.

Bărbatul se revendica penticostal, însă comunitatea neagă apartenența

Oamenii s-au temut în general să vorbească și au spus că vecinul îi amenința și se comporta urât cu copiii, mai ales cu băieții, care au muncit din greu de mici.

”Nouă ne e frică de el, vă spun sincer, el deja a spus că dacă scapă, el se ocupă de ulița asta, are treabă cu vecinii, așa e felul lui. Ce pot să vă spun este că se comporta urât cu copiii, îi alerga încontinuu, îi punea la treabă forțat, era mai rău ca la închisoare... de viol sau agresiune sexuală față de fete nu am auzit nimic, nu am bănuit nimic”, a povestit un vecin pentru Monitorul de Suceava.

Comunitatea penticostală s-a dezis de acesta, după ce cazul a ieșit la iveală. Totuși, acesta apare în dosarul de la instanță, negru pe alb, drept pastorla Biserica Penticostală „Betel” din comuna Dolheşti.