Ce are de ascuns?

Pentru Gheorghe Luța, primarul comunei Dornești, informațiile de interes public sunt un măr fierbinte, motiv pentru care sunt puse la păstrare, cu șapte rânduri de lacăte. Sub oboroc sunt puse și datele legate de un proiect demarat în Dornești și care vizează edificarea unui trotuar cu o lungime de circa 400 de metri (cumulat pe ambele sensuri de mers) în zona școlii din sat și până la sediul Primăriei. Consilierul local Adrian Frunză a depus în urmă cu aproape două luni o adresă la Primăria Dornești prin care solicită informații despre această lucrare, dar primarul Luța nu a catadicsit nici până acum să ofere vreun răspuns. Mai exact, Adrian Frunză vrea să afle numele și contractul dirigintelui de șantier, numele și contractul cu executantul de lucrări și dacă există subcontractanți, o copie a certificatului de urbanism, copie după proiectul tehnic și detaliile de execuție, precum și o copie a autorizației de construcție și a celorlalte acte care sunt necesare în astfel de cazuri. Întrebarea este ce are de ascuns primarul Gheorghe Luța pentru că refuză să ofere aceste informații, publice de altfel? Din puținele date care se cunosc, pentru cei 400 de metri de trotuar Primăria Dornești va plăti nu mai puțin de 75.000 de euro, iar pentru a finaliza proiectul nu sunt necesare lucrări suplimentare. Cu o lățime ceva mai mare de un metru, trotuarul este compus de fapt din borduri, nisip și pavele. Constructorul nu s-a străduit să decapeze și să scoată piatra, astfel încât costurile pentru acest trotuar au fost diminuate. Chiar și în aceste condiții, un metru de trotuar va costa circa 190 de euro, o sumă de-a dreptul astronomică, de vreme ce nu necesită prea multe lucrări. Aceasta este a doua lucrare pe bani grei pe care o nășește Gheorghe Luța numai în cursul acestui an. Precedenta a fost tot un trotuar, în valoare de 90.000 de euro, cu o lungime de circa 150 de metri, situat în zona drumului național 17A, înaintea podului care traversează râul Suceava.