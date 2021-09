A spune că tehnologia a devenit monumentală în viața noastră în ultimul an ar fi o afirmație cel puțin modestă. Pentru atât de mulți dintre noi, laptopurile, telefoanele și ceasurile inteligente au fost esențiale pentru a ne face treaba la muncă, a păstra legătura cu cei dragi și chiar a ne acorda prioritate sănătății mentale, atunci când totul a devenit prea dificil.

Dar, deși ne-am bazat pe tehnologie pentru a menține rutina cât mai normală posibilă în lockdown, ne-am și re-evaluat relația cu aceasta. Filme precum The Social Dilemma ne-au făcut pe toți mai conștienți de utilizarea rețelelor sociale, iar faptul că suntem atât de conectați virtual a stârnit o mulțime de discuții în jurul timpului petrecut în fața ecranului.

În mod ironic, răspunsul la problemele noastre pare să fie mai mult tehnologic, sau mai bine zis, conștient de tehnologie. Vorbind cu femei despre modul în care utilizează tehnologia pentru a-și gestiona stilul de viață agitat, de la a le ajuta să-și facă treaba până la a le reaminti că este timpul să se ridice în picioare, cei de la Grazia Daily au realizat că tehnologia a trecut de la a fi sursa noastră de divertisment la propriul nostru asistent personal.

Deci, indiferent dacă vă reevaluați relația cu tehnologia sau aveți nevoie doar de câteva sfaturi pentru economisirea timpului, iată cum ne folosim cu toții tehnologia pentru a ne gestiona viețile agitate.

1. „Apple Watch-ul meu îmi menține timpul petrecut în fața ecranului la minimum”

„Ar putea fi contraintuitiv să spun că Apple Watch-ul meu mi-a transformat timpul petrecut în fața ecranului, dar a fost o mană cerească”, spune Amy, din Adelaide, Australia. „Pot să-mi pun telefonul într-un sertar și să îl ignor fără teamă să nu ratez un memento din calendar sau un mesaj WhatsApp important și nu trebuie să risc să fiu aspirat într-un scroll de două ore pe Twitter.”

2. „Aplicația de memento se asigură că nu pot ignora lista de sarcini”

„Am setat aplicația de memento ca un widget pe ecranul de pornire al iPhone-ului, așa că, în fiecare dimineață, când mă trezesc și mă uit la telefon, mă confrunt cu lista mea de taskuri”, spune Lillian. ‘Este minunat, mai ales având în vedere de câte ori mă uit la telefon, este mereu acolo. Mă forțează să mă concentrez pe ceea ce trebuie să fac în acea zi și să nu pierd timpul, așa că totul se face mult mai eficient și mă pot bucura de restul zilei!”

3. „iPad-ul a devenit bona mea”

„Când creșele s-au închis, a trebuit să gestionez îngrijirea copiilor cu lucratul de acasă, astfel încât iPad-ul a devenit grația mea salvatoare”, spune Vicky, de la Liverpool. „Fiica mea este obsedată de asta, așa că porneam o emisiune TV educațională sau un videoclip de pe YouTube și putea să stea chiar lângă mine, absorbită de emisiunile ei în timp ce lucram. Obținerea acelor câteva ore de pace a însemnat că de multe ori puteam termina lucrul devreme și să petrec timp cu ea mai târziu.”

4. „iPhone-ul mă ajută să mă relaxez seara”

„Folosesc acum funcția „ora de culcare” de pe iPhone-ul meu, deoarece mă ajută cu adevărat să nu mă uit la el atât de mult seara și să mă relaxez corect”, spune Jessica, din Bath. „Scopul este ca de fapt să las deoparte telefonul la o anumită oră și să nu stau acolo vizionând TikToks toată noaptea și chiar mă ajută. Simpla stabilire a acestei granițe mă ajută să mă opresc din muncă și viață socială în momentul în care ar trebui să mă relaxez.”

5. „Ascultarea podcast-urilor din mers este singurul mod în care pot ține pasul cu lumea”

„Nu am o mulțime de timp să fiu la curent cu știrile și actualitățile de când îl am pe fiul meu, așa că mă bazez total pe ascultarea podcasturilor de știri”, spune Rebecca, din Londra. „Dacă merg să alerg sau îl scot la plimbare în cărucior, mă ajută cu adevărat să fiu la curent cu ceea ce se întâmplă. Acest lucru a fost atât de important mai ales în ultimul an, dar și pentru slujba mea. În plus, simt că am un pic de timp pentru mine, chiar și atunci când merg doar la o plimbare la supermarket.”

6. „Mi-am mutat toate rețelele sociale pe iPad”

„Nu mi-am dat seama cât de nesănătoasă era utilizarea mea de rețele de socializare până când nu m-am uitat la The Social Dilemma și am început să adun cât timp am petrecut derulând”, spune Emma, ​​din Brighton. „Am șters toate aplicațiile de pe iPhone și le-am mutat pe iPad-ul meu, astfel încât trebuie să fac o alegere conștientă de a merge să iau iPad-ul atunci când vreau să derulez pe rețelele de socializare. A fost o schimbare de stil de viață și mi-am eliberat mult mai mult timp."