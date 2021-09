Căutare

O tânără născută în anul 1989, adoptată din decembrie 1990 de o familie din Statele Unite ale Americii, a început să-și caute familia de la Dolhasca, apelând la cea mai facilă metodă, distribuirea unor date și poze pe rețelele de socializare și pe pagini de profil legate de copii care își caută familiile.

Tânăra cu numele de naștere Ionela Manole are destul de multe date concrete, astfel că au apărut deja persoane din mediu online care au venit cu informații despre familia sa.

”Numele meu la naştere a fost IONELA MANOLE, m-am născut la data de 16 ianuarie 1989 în Fălticeni-Suceava. Am fost adoptată în luna decembrie 1990 de către o familie din America. Despre familia mea biologică știu că mama ar avea aproximativ 58 de ani și se numește MANOLE VIOLINA și mai am un frate pe nume COSTEL MANOLE, dar din păcate nu am alte detalii despre vârsta lui. Mama locuia la momentul nașterii în satul POIENARI, comuna DOLHASCA. Nu știu nimic despre tatăl meu. Mi-aş dori foarte mult să-mi găsesc familia biologică”, este mesajul transmis de tânără.

În numeroasele comentarii de la postările sale, mai multe persoane din zona Dolhasca i-au transmis fetei că mama sa ar fi decedată de câțiva ani de zile.

”Violina, mama ei, a fost colegă de clasă cu mine și e moartă. Tatăl trăiește și e de prin Iași, mai are frați o vom contacta cumva să o informăm”, a transmis una din femeile care au citit postarea. Mesajul pare credibil în condițiile în care și alte persoane confirmă decesul mamei și faptul că tatăl este plecat din zona Dolhasca de foarte mulți ani. Totuși, frați ai tinerei adoptate de mică ar mai fi la Dolhasca.