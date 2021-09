Deschiderea noului an școlar la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava

Anul școlar 2021-2022

Elevii suceveni au participat luni la manifestările de deschidere a anului școlar 2021-2022, acțiuni care s-au desfășurat în aer liber, în grupuri mai mici decât de obicei, cu purtarea măștilor de protecție pe față și purtând în mâini buchete de flori pentru profesori. Și discursurile pe care le-au ținut directorii de școli au fost mult mai scurte decât în alți ani, pentru a nu-i ține prea mult pe elevi adunați în grupuri mari.

De asemenea, anul acesta, mai puțini elevi au fost însoțiți de părinți la deschiderea anului școlar, tocmai pentru a se evita aglomerația. Cei mici, însă, cu emoție, de mână cu un părinte, au pășit nerăbdători pe poarta școlii, pentru a-și cunoaște viitorii colegi, pentru ei totul fiind nou.

Elevii din clasele mai mari știu deja regulile pe care trebuie să le respecte, pentru că au trecut deja printr-un an școlar în plină pandemie. Vor purta mască, vor folosi dezinfectanți, vor trebui să respecte distanțarea socială. Cu toate acestea, adolescenții s-au bucurat de reîntâlnirea cu colegii și par să fie suficienți de puternici, maturi chiar, să facă față și acestui an școlar, în care se așteaptă la noi provocări. Cu toții, elevi, profesori, părinți, sunt de acord că este mai bine să meargă la școală, să socializeze, să învețe față în față. Toate școlile și grădinițele din județ au început noul an școlar în „scenariul verde”, cu toți elevii la clase. Anul școlar 2021-2022 se va încheia pe 11 iunie 2022, însumând 34 de săptămâni.

Debut de an școlar la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava

La Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, în jurul orei 9.00, elevii din clasele V-XII au participat la deschiderea noului an școlar, în timp ce elevii din clasele 0-IV au fost chemați la școală după ora 10.00, tocmai pentru a se evita aglomerația.

Nu au lipsit emoțiile revederii, îmbrățișările (bineînțeles, cu masca pe față), gândurile și amintirile din vacanță împărtășite colegilor, florile multicolore, ținutele casual, în ton cu vârsta adolescenților, ținute din care nu au lipsit tenișii, cămășile și tricourile lejere, vesele, dar și nelipsitele rucsacuri de diferite forme, culori, dimensiuni.

Manifestarea de deschidere a noului an școlar a debutat cu intonarea Imnului României, urmată de o slujbă religioasă oficiată de pr. prof. Toader Silea. Consilierul local Angela Zarojanu, care face parte din consiliul de administrație al colegiului, le-a transmis un mesaj de încurajare elevilor de la „Mihai Eminescu”: „Școala este un loc în care învățăm, ne educăm, ne dezvoltăm personalitatea, găsim mentorii care să ne inspire”. Ea le-a urat elevilor mult succes, multă sănătate, multă putere de muncă în acest nou an școlar.

„Este o bucurie autentică, resimțită indiferent de generație sau de contextul pandemic”

Directoarea Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava, prof. Anca Maria Tronciu, s-a adresat în cuvântul ei de deschidere părinților, colegilor de catedră și elevilor: „Întâlnirea de astăzi are ceva solemn, festiv, exuberant, chiar sublim. Cred că ne-am adunat astăzi cu toții pentru a ne manifesta o bucurie pe care o simțim împreună: este între noi, în spațiul care ne înconjoară, pe străzi, în librării, în florării. Este bucuria sufletului tânăr, a sufletului tânăr de elev, a sufletului tânăr de profesor, o bucurie tainică care cuprinde emoția unui nou început, speranța de mai bine, bucuria revederii, prospețimea atmosferei de început de toamnă. Este o bucurie autentică, resimțită indiferent de generație sau de contextul pandemic, timp în care ne aflăm”.

„Dacă învățați, dați sens eforturilor părinților voștri și eforturilor noastre”

„Poate considerați că există lucruri mai importante în viața voastră decât școala”, le-a spus directoarea Anca Maria Tronciu elevilor aflați luni la deschiderea noului an școlar, „însă trebuie să înțelegeți că este imperios ca școala să fie principala voastră preocupare. Dacă învățați, dați sens eforturilor părinților voștri și eforturilor noastre, îi faceți fericiți, deveniți voi înșivă oameni. Veți fi admirați și respectați, veți învăța să iubiți”. De asemenea, directoarea Anca Maria Tronciu i-a felicitat și le-a oferit câte o diplomă elevilor care au obținut note de 10 la evaluarea națională și la bacalaureat, dar i-a felicitat și pe profesorii care i-au pregătit pe elevi. Apoi, elevii din clasele a V-a și a IX-a, bobocii, au fost însoțiți spre clasele lor de către colegii mai mari, din clasele terminale, care le-au dat încredere că și ei „vor ajunge mari” și vor fi la rândul lor „mentori” pentru următoarele generații.

Performanțe

La Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, manifestarea de deschidere a noului an școlar s-a desfășurat în două etape: de la ora 9:30, pe terenul de sport al colegiului s-au adunat elevii de gimnaziu și elevii din clasele a IX-a, după care aceștia au intrat în clase, iar la ora 10:30, au luat parte la festivitatea de deschidere a anului școlar elevii claselor X-XII.

Deschiderea noului an școlar la „Ștefan” a debutat cu intonarea Imnului național al României, urmat de o scurtă slujbă religioasă și cuvântul de deschidere rostit de directorul Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. Dan Popescu. Acesta a amintit, printre altele, câteva dintre rezultatele remarcabile ale elevilor acestui colegiu: „cei 184 de absolvenți din vara precedentă au repetat performanța colegilor din promoția 2020, promovând 100% examenul de bacalaureat cu note care au plasat colegiul pe poziția XXIV în clasamentul național relativ la <primul examen al maturității>; cu sprijinul sponsorului nostru tradițional, SC Tehnoworld Fălticeni, în cadrul <Galei olimpicilor ștefaniști 2021>, au fost premiați 36 de elevi, printre care s-au remarcat concurenții cu distincții naționale și internaționale: Șerban Orza, Maria Popa, Alexia Babliuc, toți la Olimpiada Iraniană de Geometrie; Maurizio Pavel, Andrei Dragoș Sârghi și David Palaghianu, calificați la Olimpiada Internațională de Astronomie; tot cu acest prilej, absolventul colegiului Octavian Ioachimescu, actualmente profesor universitar și director de spital în SUA, a acordat bursele <Profesor Gheorghe Marchitan> următorilor mici matematicieni: Maria Cristina Popa, Paul Burcă, Mateea Ariciuc, Antonio Laslău și David Corneliu Turturean”.

Cu gândul la viitor

Directorul Dan Popescu a mai adăugat și faptul că bursa „Profesor Marian Scheffel” pentru rezultate deosebite la fizică s-a acordat elevilor: David Corneliu Turturean, Maria Popa, Paul Burcă și Matei Tomniuc. „La evaluarea națională, rezultate bune și foarte bune au obținut și cei 33 absolvenți ai clasei a VIII-a, care astăzi trăiesc emoțiile primei zile cu statutul de liceeni; cei mai mici ștefaniști, elevii clasei a V-a, la susținerea specificului test de departajare, au oferit certe promisiuni de performare în maniera școlii pentru care au optat”, a apreciat prof. Dan Popescu.

Elevii de la „Ștefan” continuă să obțină rezultate extracurriculare excelente, exemple fiind evoluțiile Coralei „Ciprian Porumbescu”, a trupei de teatru „π”, a dublului campion național la atletism Ioan Ștefan Cimpoieș, a campionului național la handbal Ștefan Andy Armanu, a multiplului câștigător al concursurilor de tenis de masă Ștefan Cojocaru și exemplele pot să continue.

Pentru a întări evoluția de excepție a elevilor de la „Ștefan cel Mare”, în diverse domenii, directorul Dan Popescu a amintit și faptul că dintre cei 850 de elevi ai colegiului, doar 18 au mediile anuale mai mici ca 9.00 și doar o singura medie anuală este sub 8.50. Pentru toate aceste rezultate el i-a felicitat pe elevi, profesori, părinți și pe toți partenerii, colaboratorii care au contribuit „la inserarea în istoria liceului nostru a încă unei pagini de triumf”.

Să nu uităm că promoția anului 2021 a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava a fost reprezentată de „admirabilullider”David Corneliu Turturean, student la celebra universitate americană Massachusetts Institut of Technology, care, a spus Dan Popescu: „ne-a oferit din nou satisfacția visului împlinit și ne-a provocat, dragi viitori absolvenți ai anului 2022, liceeni, dar și gimnaziști, la repetarea înaltelor performanțe sui-generis ale colegiului. (...) În final, dorindu-ne să petrecem cât mai multe dintre cele 170 de zile ale anului școlar împreună cu toți elevii în sălile de curs, vă amintesc un adevăr rostit acum vreo 2025 de ani de poetul latin Virgiliu: <Reușesc cei care cred că pot reuși!>”.

Odată cu începerea anului școlar, patrulele de poliţie, auto și pedestre, în zona unităților de învățământ

Odată cu începerea noului an școlar, patrulele de poliţie, auto și pedestre, vor asigura ordinea și siguranța în zona unităților de învățământ. Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava a dispus luarea de măsuri specifice în vederea asigurării unui climat de ordine şi siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, începând cu prima zi de curs, luni, 13 septembrie. În acest sens, s-a dispus ca patrulele de poliţie să fie prezente în zona şcolilor, fiecare unitate de învăţământ fiind inclusă în itinerariile de patrulare auto şi pedestre ale poliţiei. Echipajele de poliţie vor fi prezente, zilnic, în zona intrărilor în şcoli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor, o atenţie deosebită fiind acordată unităţilor de învăţământ din mediul rural. Poliţiştii din structurile de siguranță școlară, prevenire, de proximitate şi de la posturile comunale vor avea întâlniri atât cu reprezentanţi ai şcolii, cât şi cu părinţi şi elevi.

Verificări ale polițiștilor suceveni, înainte de debutul noului an școlar

Premergător debutului anului școlar 2021-2022, polițiștii suceveni din cadrul Biroului Siguranță Școlară, împreună cu polițiștii rutieri, de proximitate, de ordine și siguranță publică, precum și cei din cadrul secțiilor rurale, au desfășurat activități de verificare a infrastructurii școlare, a mijloacelor de protecție, a sistematizării rutiere, a mijloacelor de semnalizare în apropierea unităților de învățământ și a valabilității documentelor microbuzelor destinate transportului de elevi, pentru începerea în bune condiţii a cursurilor școlare.

În perioada 27 august – 2 septembrie, polițiștii rutieri au verificat existența, funcționalitatea și amplasarea corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare în zona stațiilor mijloacelor de transport public de persoane, prevăzute cu alveole sau refugii și a trecerilor pentru pietoni, aflate în apropierea unităților de învățământ. De asemenea, polițiștii rutieri au verificat valabilitatea documentelor microbuzelor destinate transportului de elevi, a documentelor necesare conducătorilor auto care efectuează transportul elevilor precum și a stării tehnice a mijloacelor de transport elevi. De asemenea, poliţiştii rutieri vor fi prezenţi în apropierea şcolilor, pe arterele de circulaţie intens tranzitate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier.