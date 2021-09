Din nou la clase

110.892 de elevi și preșcolari suceveni revin astăzi în bănci. Este vorba de numărul total înregistrat în județ, dintre care 20.503 sunt preșcolari, 35.062 sunt elevi de învățământul primar, 27.804 sunt elevi de învățământ gimnazial, 20.574 sunt elevi din învățământul liceal și 6.949 sunt elevi din învățământul profesional și învățământul postliceal, conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, la sfârșitul săptămânii trecute.

În municipiul Suceava, după cum ne-a spus purtătorul de cuvânt al IȘJ Suceava, inspectorul școlar Cezar Anuţei, vor începe noul an școlar 25.195 de elevi și preșcolari. Se reîntorc în bănci 3.602 preșcolari, 5.934 de elevi de învățământ primar, 4.798 de elevi de învățământ gimnazial, 8.402 de liceeni, la care se adaugă și 2.459 de elevi din învățământul profesional și învățământul postliceal.

Festivitățile de deschidere a noului an școlar se organizează doar în exterior, cu purtarea obligatorie a măștii de protecție, și nu vor dura mai mult de o oră și jumătate. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat: „Ceremoniile de deschidere sunt momente foarte importante în școală, sunt importante mai ales pentru cei din clasele de început de ciclu. După o lungă dezbatere, ordinul de ministru precizează foarte clar că sunt deschise aceste ceremonii de început de an școlar cu următoarele condiții: să se desfășoare numai în exterior, să fie obligatorie masca de protecție și să aibă o durată limitată la o oră și jumătate”.

Toate școlile și grădinițele din județ, în „scenariul verde”

Toate școlile și grădinițele din județ încep noul an școlar în „scenariul verde”, cu toți elevii la clase.Această decizie a fost aprobată vineri, 10 septembrie, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava luând în considerare contextul epidemiologic actual înregistrat la nivelul județului Suceava, statistica zilnică privind incidența cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori, înregistrate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Suceava și analiza de risc întocmită în data de 10.09.2021 de către Direcția de Sănătate Publică Suceava și punctul de vedere exprimat privind stabilirea unor măsuri restrictive pentru unitățile administrativ-teritoriale în cadrul cărora se înregistrează incidențe ridicate ale cazurilor pozitive la mia de locuitori.

În contextul pandemiei, au fost aprobate două scenarii

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat la începutul acestei luni cele două scenarii pentru desfășurarea cursurilor începând de astăzi, 13 septembrie: în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile, este mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori, se permite participarea zilnică, cu prezență fizică la cursuri a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2; în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile, este mai mare de 6/1000 de locuitori, până la instituirea măsurii carantinei, se permite participarea zilnică, cu prezență fizică la cursuri în unitățile de învățământ, a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din învățământul special cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 și participarea în sistem online a tuturor celorlalte categorii de elevi.

Anul școlar 2021-2022 are 34 de săptămâni

Anul școlar 2021-2022 începe pe 13 septembrie şi se va încheia pe 11 iunie 2022, însumând 34 de săptămâni. Noul an școlar este împărțit în două semestre şi trei vacanţe, conform edupedu.ro, din care două pentru toţi elevii, plus o vacanţă pentru elevii din ciclul primar şi copiii de la grădiniţă. Semestrul I are 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie – 22 decembrie 2021. Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni de cursuri, 10 ianuarie – 10 iunie 2022, cu includerea programului „Școala Altfel” în perioada 8-14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare. Ministerul Educației a programat vacanțele elevilor după următorul program: 25-31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar; 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă; 15 aprilie – 1 mai 2022: vacanța de primăvară. De pe 11 iunie 2022 și până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022-2023, elevii vor fi în vacanța de vară.

Pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022. Conform edupedu.ro, pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.