Nemulţumire

Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, vineri, la Iași, că este decis să recurgă chiar și la gesturi extreme dacă nu va începe construcția de autostrăzi în regiunea Moldovei. Prezent la susținerea moțiunii „România liberală” a premierului Florin Cîțu pentru președinția PNL, Gheorghe Flutur s-a declarat nemulțumit de stadiul în care se află proiectul autostrăzii A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni.

„Trebuie să îi spunem premierului Cîțu că e la Iași. Sunt nemulțumit când citesc din nou că se reia studiul de fezabilitate pentru a nu știu câta oară sau că doar ne amăgim cu capetele de autostradă care merg numai până pe la Târgu Neamț, dar nu atacăm frontal muntele. Nu pentru asta Flutur a plecat de la Suceava să facă politică la vârf să îl susțină pe Cîțu. Eu vă spun: cu lanțurile mă leg și pentru A8, și pentru A7. Am 61 de ani, am trei mandate de senator, al treilea de președinte de Consiliu Județean. Am câștigat după pandemie când m-au omorât toți și îmi cântau prohodul. 52% mi-a dat Bucovina. Oamenii de acolo au dat pentru că am făcut treabă. Dacă noi nu vom lupta pentru autostrăzi, nu putem vorbi de altceva”, a precizat Flutur.

El a spus că degeaba se fac simpozioane despre dezvoltarea infrastructurii, dacă nu vor începe cât mai repede lucrările „să tăiem munții” către Ardeal. „Dacă noi nu vom lupta pentru autostrăzi, nu putem vorbi de altceva. Facem simpozioane și la Iași, și la Suceava, dar noi trebuie să tăiem munții. Și eu am citit. 2,7 miliarde de euro pentru Moldova. Păi să nu vi se pară mult, domnilor de la București. Păi avem 80 de miliarde de euro de cheltuit numai fondurile pe următorii șapte ani. De la mine au plecat 150.000 de suceveni în străinătate. De aici tot cam atâția. Cum credeți că îi întoarcem sau oprim hemoragia decât prin investiții în infrastructura de autostrăzi?”, a mai spus Gheorghe Flutur la Iași, el adăugând că îl bucură faptul că premierul Florin Cîțu înțelege aceste probleme.

Președintele PNL Suceava a spus că întreaga regiune a Moldovei trebuie să fie mai unită pentru a cere autostrăzi în această zonă a țării. „Văd aici că cei de la Iași s-au organizat în fel de fel de organisme ca să se audă la București treaba asta. Păi ce aderare în UE fac eu când la domnul Boc se face autostradă și la noi se fac doar studii de fezabilitate. Deci din capitala Moldovei încă o dată țip să avem mai mult curaj pe Moldova pe autostrăzi. Asta va fi prioritatea”, a mai declarat Flutur.