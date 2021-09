Grupă suplimentară

Cele mai căutate grădiniţe de stat din municipiul Fălticeni, an de an, sunt grădi­niţele cu program prelungit. Şi la singura grădiniţă privată părinţii s-au grăbit să-şi înscrie copiii, aici înscrierile făcându-se pe toată perioada anului şcolar. La începutul lunii august, toţi copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani trebuiau să se regăsească înscrişi în grădiniţe, numai că la Centrul Bugetar GPP „Pinocchio” din municipiul Fălticeni erau înregistrate şi nesoluţionate peste 60 de solicitări pentru înscrierea preşcolarilor la cele trei grădiniţe cu program prelungit.

Urmare a acestei situaţii, Centrul Bugetar GPP „Pinocchio”, împreună cu Primăria municipiului Fălticeni, a solicitat Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava alocarea unei grupe pentru învăţământul preşcolar cu program prelungit pentru a putea fi soluţionate o parte din cereri.

La nivel local, Primăria municipiului Fălticeni, împreună cu Grădiniţa cu Program Prelungit „Pinocchio”, a identificat un spaţiu în care poate funcţiona o grupă de grădiniţă cu program prelungit. În şedinţa Consiliului Local de marți, 7 septembrie, administraţia locală a alocat sumele necesare în vederea amenajării corespunzătoare a spaţiului şi dotarea acestuia cu centrală termică şi instalaţie de termoficare performantă. Tot din bugetul local al municipiului Fălticeni se vor asigura, în regim de urgenţă, mobilierul şi toate dotările necesare în vederea realizării unui învăţământ european, de înaltă calitate, prin asigurarea unui climat socio-educaţional adecvat, a unui mediu creativ de dezvoltare, pentru fiecare copil în parte, conform cerinţelor actuale din legislaţia europeană.

Primăria şi-a asumat dotarea spaţiului

Primarul Gheorghe Cătălin Coman ne-a declarat: “La nivelul anului şcolar 2021-2022 au rămas 60 de dosare nesoluţionate, depuse de familii care doreau acces pentru copiii lor într-o grupă mică la Grădiniţa cu Program Prelungit.

Am avut discuţii cu doamna Adriana Samson, directorul Centrului Bugetar pentru Grădiniţele cu Program Prelungit, am trimis o solicitare comună către Inspectoratul Şcolar Judeţean la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 prin care Primăria municipiului Fălticeni şi-a asumat dotarea spaţiului pentru înfiinţarea unei noi grupe de grădiniţă. Spaţiu aveam, dar nu era de competenţa Consiliului Local şi a Primăriei încadrarea cu educatori, bucătăreasă, personal de curăţenie şi tot ceea ce presupune buna funcţionare, motiv pentru care am solicitat o nouă grupă de grădiniţă cu încadrarea necesară IŞJ Suceava. Inspectoratul Şcolar a aprobat recent această solicitare a noastră.

Am înfiinţat o nouă grupă mică cu program prelungit, am alocat din bugetul local 11.000 lei pentru a fi înlocuită centrala termică la GPP Pinocchio, modificarea instalaţiei termice şi a celei sanitare şi o sumă de 79.700 lei pentru a achiziţiona obiecte de inventar pentru buna funcţionare a acestei grupe, cum ar fi pătuţuri, mobilier specific, jucării, obiecte didactice veselă şi alte dotări.

Având în vedere că 30 de familii vor primi o veste bună - copilul lor va fi primit în grupa mica, consider că a fost necesar să acordăm aceste fonduri ca până la începerea anului şcolar lucrurile să fie în ordine și acolo”.