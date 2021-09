Iulius Mall Suceava

Compania IULIUS, singurul dezvoltator de proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, lansează programul Go Local, prin care pune la dispoziția antreprenorilor locali infrastructura sa de retail din marile orașe în care este prezent cu scopul de a stimula afacerile locale într-un moment în care reziliența acestora este pusă la încercare. Înscrierile se fac pe www.iuliuscompany.ro/golocal, iar antreprenorii interesați vor trece printr-un proces de selecție. Business-urile locale din programul Go Local vor beneficia de scutiri temporare de la plata chiriei pentru prezența în cadrul ansamblurilor mixed-use de regenerare urbană Palas Iași și Iulius Town Timișoara sau rețelei Iulius Mall din Suceava, Iași și Cluj-Napoca, dar și de pachete personalizate de promovare gratuite. „Cafeneaua din drumul spre birou, magazinul cu preparate tradiționale, florăria cu aranjamente deosebite sau o locație cu haine create local - și multe alte exemple - sunt business-uri care ne aduc un plus în viața de zi cu zi și care salvează locuri de muncă, iar programul Go Local reprezintă o platformă de susținere și promovare a lor. Inițiativase înscrie în strategia de sustenabilitate a companiei - IULIUS în comunitate - care are în centru aspectele de mediu, investițiile în oameni și comunitate, cuaccent pe cele mai bune practici în guvernanța corporativă și de etică în afaceri”, au transmis reprezentanții companiei.

Scutirea temporară de la plata chirieiși reduceri între 25 – 50%, flexibilitate la durata contractului

Programul se adresează micilor antreprenori din regiunile în care grupul IULIUS este prezent prin proiectele sale, care nu au mai fost prezenți în centre comerciale sau mall-uri, înscrierile fiind deschise pe www.iuliuscompany.ro/golocal. Business-urile care vor finaliza procesul de selecție vor beneficia de măsuri de susținere personalizate, cum ar fi scutirea temporară de la plata chiriei și reduceri între 25 – 50%, flexibilitate la durata contractului, precum și campanii de promovare și consultanță integrate, pachete de beneficii care pot ajunge până la o valoare totală de maximum 10.000 de euro. În cadrul programului Go Local sunt implicate toate proiectele IULIUS: ansamblurile mixed-use Palas Iași și Iulius Town Timișoara, rețeaua Iulius Mall din Suceava, Iași și Cluj-Napoca.

„Chiar dacă am reușit să navigăm cu bine perioada cea mai critică a pandemiei, reușind să păstrăm continuitatea chiriașilor noștri, ultima perioadă ne-a făcut să ne îndreptăm atenția și mai mult asupra business-urilor locale, care nu beneficiază de o expunere semnificativă. Ne-am dat seama că trebuie să acționăm proactiv și să punem umărul la crearea următoarelor rețele locale, naționale sau, de ce nu, internaționale, facilitând micilor antreprenori accesul în proiectele noastre. Pentru aceștia, accesul în proiecte comerciale consacrate este o barieră și, din acest motiv, vrem să-i ajutăm să-și valideze business-ul, susținându-i măcar pentru început. Obiectivul nostru este să creștem numărul de retaileri activi și, din acest program, în 5 ani să vedem măcar un jucător care să ajungă o rețea la nivel de România”,a spus Sebastian Mahu, Head of Asset Management IULIUS.

Antreprenorii vor fi selectați în funcție de coerența proiectului, conceptul inovator, capacitatea de dezvoltare a business-ului și de adaptare la așteptările consumatorilor și, nu în ultimul rând,viabilitatea economică șiîncrederea candidatului în propriul business. IULIUS sprijină antreprenoriatul local inclusiv prin dezvoltarea celor 300.000 mp de retail din cinci proiecte, ponderea chiriaşilor locali fiind de peste 16%, iar a celor naționali, de aproximativ 20%.