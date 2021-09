La numai două zile de la publicarea articolului ,,UMILINȚA la care sunt supuși consumatorii suceveni de energie electrică și gaze naturale în relația contractuală cu E.ON Energie România S.A.”, m-a sunat o doamnă, fostă salariată la IRE Suceava, actualmente la E.ON Energie Târgu Mureș, încercândsă-mi

argumenteze întârzierea răspunsului la solicitarea mea de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice și gaze naturale varianta E.ON DUO. Totodată mi-a oferit ajutorul pentru rezolvarea problemei. Am răspuns că nu doresc nici un ajutor întrucât, după o așteptare de 6 ore la Centrul de relații cu clienții Suceava, am încheiat un nou contract numai pentru energie electrică, lăsând neschimbat contractul pentru gaze naturale.

Ulterior, la data de 03.09.2021 în jurul orei 10,30 am primit un apel de la o doamnă/ domnișoară de la E.ON Energie Hunedoara. Aceasta mi-a comunicat că a primit la data de 31.08.2021 o scrisoare transmisă prin mail prin care reveneam la o scrisoare anterioară în legătură cu încheierea unui contract E.ON DUO pentru energie electrică și gaze naturale. Cum nu am trimis nici un mail la data de 31 august, am cerut lămuriri suplimentare, aflând astfel că trei dintre scrisorile mele anterioare (5 aprilie, 13 mai și 18 iunie) se aflau la E.ON Hunedoara, iar ultima, din 30.06.2021, a fost primită abia la data de 31 august 2021. Cu această ocazie am fost întrebat dacă doresc să închei contractul de energie electrică în regim concurențial, deși îl încheiasem la data de 22.07.2021 la Centrul de relații cu clienții Suceava. După ce am precizat faptul că am renunțat la încheierea unui contract unic de energie electrică și gaze naturale în varianta E.ON DUO din cauza nesiguranței induse de personalul de la ghișeu cu privire la menținerea, în noua variantă de contract, a cotei de energie electrică gratuită prevăzută în Hotărârea Guvernului României nr.1041/2003 pentru pensionarii din sistemul de furnizare și distribuție a energiei electrice, doamna/ domnișoara în cauză a rămas surprinsă că există această prevedere legală și este pusă în aplicare.

Tot în ziua de 03.09.2021, dar la ora 13, am fost apelat de altă doamnă/domnișoară de la E.ON Energie Hunedoara, întrebând-mă dacă doresc încheierea unui nou contract pentru gaze naturale. După ce am informat-o că mențin în continuare contractul încheiat anterior, am încercat să aflu de la domnia sa de ce corespondența mea cu E.ON Energie România SA a ajuns la E.ON Energie Hunedoara, în loc să fie trimisă la E.ON Energie Suceava. Mi s-a răspuns că E.ON Energie România SA este o singură societate, având filiale/ sucursale în teritoriu și, toată corespondența adresată acesteia se repartizează aleatoriu.

Iată așadar că, solicitarea unui consumator de energie electrică și gaze naturale din județul Suceava este dirijată aleatoriu, prin sistemul informatic folosit de E.ON Energie România SA, la E.ON Energie Hunedoara !!! Este normal să ne punem întrebarea:ce se întâmplă dacă pentru încheierea contractului este necesară prezența fizică a consumatorului respectiv, în condițiile în care, după cum s-a arătat în articol, furnizorul de energie electrică și gaze naturale sus-menționat nu admite trimiterea unor documente online sau prin poștă? Considerăm că numai E.ON Energie România SA poate să răspundă la această întrebare.