Oferte

Pentru fiecare elev, prima zi de școală este specială, fie că este vorba de cei care se așază prima dată în bănci, fie de cei deja obișnuți cu emoțiile începutului de an. O ținută nouă, o pereche de adidași cool, ghiozdanul perfect, rechizite sau gadget-uri de ultimă generație vor întări încrederea și pozitivitatea. „La Iulius Mall Suceava găsești tot ce are nevoie elevul din familia ta pentru Back to school friends! și câștigați premii pentru un an plin de aventuri.Cool Kidz, are you ready? Mai este puțin și clopoțelul anunță prima oră, unde cu siguranță emoțiile date de revederea cu prietenii vor atinge cote maxime. Noul an școlar începe cu cele mai trendy outfit-uri, accesorii în tendințe, dar și cu cele mai swag rechizite. Iulius Mall Suceava te pregătește să fii <Back to school friends!>”, anunță reprezentanții Iulius Mall Suceava.

În perioada 3 – 12 septembrie 2021, primii 100 de clienți care fac shopping de minimum 200 de lei primesc vouchere la magazinele din Iulius Mall Suceava. „Vino cu bonurile la Centrul Informațional și ești cu un pas mai aproape de o primă zi de școală perfectă. Premiile oferite de Iulius Mall Suceava te invită la noi sesiuni de shopping pentru că voucherele pot fi folosite pentru outfit-uri fabuloase la Sport Vision și Skechers, de la Happy Color cei mici pot să își pregătească ghiozdanul cu rechizite, accesorii inspiraționale găsești la Meli Melo, iar la Manay, La Fontana, Promenade, Yumm și Mesopotamia poți savura momente delicioase”, au completat reprezentanții Iulius Mall.

Pentru mai multe detalii, poți consulta regulamentul campaniei, disponibil pe site-ul Iulius Mall Suceava. Generația Z este o sursă plină de inspirație și o cascadă inepuizabilă de energie, care îi determină pe toți cei din jur să țină pasul cu noile tendințe din orice domeniu. „Încarcă-te cu vibe-ul dat de gașca „The cool kidz” și lasă-te inspirat de videoclipul dedicat generației Z! Brandurile din Iulius Mall Suceava propun noi colecții, unde influențele rock, urban street, dar și cele casual se armonizează în outfit-uri perfecte pentru prima zi de școală.

A mai rămas destul de puțin timp până o să fii din nou <Back to school friends!>, iar la Iulius Mall Suceava găsești tot ce ai nevoie să transformi școala într-un loc al distracției, al imaginației și al curiozității”, vă asigură reprezentanții Iulius Mall.