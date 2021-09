Infrastructură

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că joi au fost recepționate lucrările de modernizare a drumului județean 155B din Boroaia până la limita cu județul Neamț. Gheorghe Flutur a precizat că tronsonul de drum modernizat are o lungime de 5,42 kilometri. Flutur a spus că proiectul are o valoare de 8.757.321 lei, inclusiv TVA, bani guvernamentali atrași prin Programul Național de Dezvoltare Locală. El a arătat că drumul modernizat are o lățime de 8 metri, din care partea carosabilă de 6 metri, și două acostamente consolidate cu beton, pe fiecare parte a drumului, de câte un metru. Șeful administrației județene a mai adăugat că pe lungimea drumului au fost amenajate și nouă podețe transversale drumului județean, pentru preluarea și descărcarea apelor pluviale, opt podețe la drumurile laterale pentru asigurarea accesului la drumul județean, executate din beton, 230 podețe de acces în curți și au fost amenajate 12 drumuri laterale.