Activități

Echipa Omnia a organizat, în perioada 15-20 august, prima ediție Omnia Ballet National Summer Camp, la Gura Humorului. Unul dintre obiectivele taberei a fost schimbul de experiență dintre micile balerine și gimnaste de la Omnia Centrum Suceava și colegele din țară.

În fiecare zi, sub atenta îndrumare a profesorilor Mihai Constantinescu, Tash Constantinescu și Elena Rusa, copiii au avut un program foarte riguros conceput, de studii, îmbinate cu activități recreative și distractive, dar și timp de odihnă. Astfel, programul zilnic a fost structurat pe două module, dimineața și după-amiaza.

În tabără au participat peste 40 de tineri din ţară, aceștia având ocazia să se perfecționeze în tainele baletului clasic, gimnasticii, dansului contemporan, ale street-dance-ului etc. Au spus prezent și s-au bucurat de cele câteva zile de tabără și copii de la școala de dans „It’s What I Love” Constanța, precum și profesoara sub îndrumarea cărora au participat la nenumărate competiții naționale și internaționale, Elena Rusa.

De asemenea, în program au fost prevăzute și ateliere de creație coregrafică sau sesiuni de informare și dezbatere despre istoria baletului, urmate de un test-concurs din istoria baletului cu premii. Nu în ultimul rând, tinerii au primit noțiuni despre importanţa nutriției și a unui stil de viață sănătos, prin participarea nutriționistului-dietetician Oana Bunduc și a antrenorului Cătălin Bunduc, ambii de la Omnia Centrum Suceava, care au desfășurat un curs de nutriție și sport.

Experiențe inedite. Echipă de profesioniști

La sfârșitul taberei Omnia Ballet Național Summer Camp, copiii au fost premiați pentru implicarea la activitățile teoretice și practice cu premii precum: un weekend pentru ei și familia lor la Constanța, vouchere cadou de 1.000 de lei pentru următoarea tabără, bursă de studii pentru mai multe participante la Constanța, la Școala „It’s What I love”, premii în bani, pachete nutriționale pentru întreaga familie.

„Am dorit să oferim micilor viitori artiști care îmbrățișează arta dansului condiții prielnice dezvoltării lor, precum și un schimb de experiența constructiv, alături de colegii din țară, în acest mediu deosebit. Lucru care nu s-ar fi putut realiza fără ajutorul colegilor mei care au contribuit semnificativ la organizarea acestei tabere: Tash Constantinescu, Elena Rusa, Camelia Ciuchea, doamna nutriționist-dietetician Oana Bunduc, domnul profesor Cătălin Bunduc și Ionela Ghișovan”, a declarat profesorul Mihai Constantinescu.

Copiii au fost foarte încântați de tot programul și activitățile din tabără. „Mie mi-a plăcut totul. Am învățat lucruri pe care nu le știam chiar deloc, chiar și cum trebuie făcut cocul pentru balerine sau pentru gimnaste. Am învățat să petrec timp singură, să-mi înving teama de a dormi fără părinți și de a mă descurca singură. Părinții mei vor fi foarte mândri de mine”, ne-a povestit una dintre participante.

„Ceea ce au învățat în tabără le va fi de folos toată viaţa”

Profesoara Tash Constantinescu ne-a împărtășit câteva gânduri, la final de tabără: „Atunci când eşti pasionat de ceva şi munceşti, îţi sunt deschise toate drumurile. Majoritatea copilașilor au fost pentru prima dată într-o tabără. Au avut parte aici de un program în care disciplina a fost la loc de cinste. Noi stăm tot timpul în sală, iar faptul că aici respirăm aer curat face ca ele să primească o rezistenţă aparte. Prin activităţi, copiii se împrietenesc, iar prieteniile acestea durează mult. Nu toate vor ajunge poate balerine de profesie, dar ceea ce au învățat în tabără le va fi de folos toată viaţa. Ceea ce au primit în aceste zile, este o educaţie specială”.

Camelia Ciuchea – manager Omnia: „Arta ne aduce bucurie și frumusețe în viață, iar prin aceasta copiii au avut ocazia să experimenteze, să dezvolte noi abilități și să își facă prieteni. Profesorii implicați în acest program sunt experimentați și pasionați de disciplina pe care o prezintă, participând alături de copilași și trăind totodată emoția primei lor tabere. Acest mediu plin de energie pozitivă, cu dragoste pentru mișcare, respect reciproc și înțelegere a creat situația propice pentru a descoperi noi pasiuni, pentru a dobândi tehnici și abilități fizice, dar și psihice și emoționale, mizând pe interacțiune de calitate, exprimare liberă, gândire creativă, cunoaștere de sine, concentrare, apartenență la grup etc.”

Activități atractive

Micile balerine și gimnaste au fost implicate în activități diverse: probe de creativitate, comunicare, jocuri și muncă în echipe; activități care stimulează aptitudinile copiilor de socializare și capacitățile de adaptare la situații noi.

Programul de tabără s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească și relaxantă, într-un cadru natural deosebit, în Gura Humorului. Una dintre cele mai amuzante activităţi a fost plimbarea cu căruţa trasă de cai pe frumoasele meleaguri bucovinene. Nu mai puțin distractiv a fost și momentul focului de tabără, în ultima seară, prilej de veselie, cântece şi distracţie, dar și regrete că tabăra se încheie mult prea repede și rămân doar amintirile și experiențele trăite.

Copiii au avut activitate și la piscină, sub forma activităților de relaxare, dar și sub forma jocurilor de apă. Participanții au urcat cu telescaunul la Gura Humorului, iar la coborâre au urmat un traseu montan. Ei au ajuns și în municipiul Suceava, unde au vizitat Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinean, apoi au ajuns la Salina Cacica, la piscina din Cacica și au parcurs și un curs de istoria baletului. Seara de film cu tematică din arta baletului, discoteca, petrecerea în pijamale, karaoke, talent-show au fost alte câteva activități care au completat programul taberei.

Profesorul Mihai Constantinescu: „Ne dorim să oferim o alternativă artistică de petrecere a timpului pentru copiii dumneavoastră, o perioadă în care pot face altceva decât fac în mod obișnuit, în care pot face cunoștință cu diferite stiluri de dans, pot dobândi tehnici și abilități fizice, dar și psihice și emoționale, mizând pe interacțiune de calitate, exprimare liberă, gândire creativă, cunoaștere de sine, concentrare, apartenență la grup etc.” Elevii de la Omnia Ballet, coordonați de profesorul Mihai Constantinescu, au participat deja la mai multe competiții naționale și internaționale, de unde s-au întors cu rezultate foarte bune.